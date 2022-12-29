新的一年即將到來，行政院29日整理16項元旦惠民新制，包括調高基本工資至2萬6400元、提高綜合所得免稅額及扣除額、調高每人基本生活費用到19萬6000元、健保費率不調漲。此外，還有節能冷氣、冰箱補助3000元，以及老舊車輛汰舊換新補助，購買電動機車最高補助7000元。

政院指出，明年起將調高基本工資，月薪漲至2萬6400元、時薪176元，預估232萬人受惠，育兒津貼及0到2歲托育補助取消排富，預計4.2萬人受惠；並調高每人基本生活費用，從原先來12萬2000元，調高到19萬6000元，約有230萬戶受惠，預計明年5月申報綜所稅時適用。

行政院29日整理16項元旦惠民新制。（行政院提供）

稅務部分，綜合所得免稅額由8.8萬元提高至9.2萬元，70歲以上者及其配偶、扶養之直系尊親屬，由13.2萬元提高13.8萬元；標準扣除額部分，單身由12萬元變12.4萬元，有配偶者由24萬元增至24.8 萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額則由20萬變20.7萬元，約641萬戶受惠。

行政院29日整理16項元旦惠民新制。（行政院提供）

此外，政院指出，將延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅， 減輕業者水泥、汽柴油減徵貨物稅，以及牛肉、 營運負擔 奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅緩和民生物資上漲壓力，措施一路到2023年3月底。

行政院29日整理16項元旦惠民新制。（行政院提供）

另外，老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高40萬元，購買電動機車補助每輛最高7000元，4年約有50萬輛受惠，住宅冷氣冰箱汰舊換新節能補助，每年會有64萬台，而因應升息，政府將全額吸收學貸青創利息等。