金融大股東在幕後「干政」，金管會要強化管理。金管會主委黃天牧29日表示，目前銀行公會有訂定自律規範，即大股東必須透過法人代表了解公司經營或提案，明年檢查局也會加強公司治理的金檢，銀行局委外研究案年底會完成，對於大股東在幕後不當操控，黃天牧說：「未來將朝修法方向處理」。

現行金融大股東干政或產金分離等，都是用法規延伸的內控或公司治理來管理，黃天牧的發言代表未來會明訂在法規中。

黃天牧表示，現行產金分離有三標準，即一是金融機構董總或職權相當之人不能兼任非金融機構董總等，二是金融大股東持股逾10％，要作適格性檢測；三是金融機構投資非金融機構不得逾5％；黃天牧強調，產金分離的目的，就是產業、金融不能過度結合，「不能讓財團力量過度膨脹」。

對於立委羅明才質詢很多金融機構總經理都是傀儡，背後都是大股東在決定，黃天牧回應，目前銀行公會有訂自律規範，銀行局委外研究案年底會完成，將來大股東在幕後不當操控，未來朝修法方向處理，檢查局明年也會檢查公司治理。

黃天牧強調，金融機構資金來自社會大眾，要對社會大眾負責任，必須建立誠信的企業文化。