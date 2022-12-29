日本將自30日起限制陸港澳直飛航班，連接香港航班的北海道新千歲、福岡和沖繩那霸機場3座機場將配合停飛。但對準備好疫後旅遊潮的日本各地而言，此次限制措施無疑讓迎接陸客的期待落空。

共同社報導，日本國土交通省決定自30日起，從中國（含香港、澳門）抵達的直飛航班將僅限於羽田、成田、關西和中部等4座機場，並稱此舉是為了做好檢疫。各航空公司28日紛紛宣佈停飛或減少班次，並接獲大量諮詢。

報導指出，除了前述4座機場，目前連接香港航班的北海道新千歲、福岡和沖繩縣那霸機場等3座機場將面臨緊急停飛的困境，令期待訪日遊客恢復的當地不知所措。日本此前放寬新冠邊境口岸措施，使得地方機場逐步恢復國際航班，但如今出現對這種趨勢止步的擔憂。

沖繩觀光會議局的米穀保彥憤怒表示，這個決定過於突然，還有訪日遊客的預約，無法想像好不容易恢復的航班要停止。

新千歲機場的營運公司公關負責人表示，因為這是政府的決定，正在推進準備。位於福岡市的博多都酒店負責人則擔憂地說，「新年的春節正是生意旺季卻這樣，要是影響不持續太久就好了。」