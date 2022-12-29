冰球推薦賽事 : 12/31 (六) 11:00，愛德蒙頓油人@西雅圖海怪

太平洋組的愛德蒙頓油人及西雅圖海怪本季都呈現「進攻猛如虎，防守紙老虎」的狀態，以致於戰績無法擠進前段班。本週六兩隊將在西雅圖進行本季首度交手，油人本季大多時間都在季後賽名單外，近期一波客場三連不敗後，積分追上海怪並列分組第三，此戰若能延續客場不敗紀錄，將會獨立站上分組第三位置。

油人前鋒麥克大衛(Connor McDavid)與德萊賽特(Leon Draisaitl)目前分居聯盟得分榜前二名，在雙箭頭的火力奧援下，油人場均進球3.60球高居聯盟第三。但防守一直是油人的罩門，油人季前從多倫多楓葉重金挖來明星門將坎波爾(Jack Campbell)，但坎波爾拿到大約後表現急速下滑，本季場均失球數高達4.02球，日前已被拔掉先發位置。但取代坎波爾的史基納(Stuart Skinner)同樣不靠譜，近四場先發失球都在3球以上。以本季油人的防守狀態，即使能挺進季後賽，估計也無法在季後賽走得太遠。

海怪近期仍維持一定的攻擊火力，近五場場均能攻進3.4球，但防守端卻持續不設防，12月有6成的場次失球在3球以上。不同於油人重攻輕守的球風，海怪主力藍線鄧恩(Vince Dunn)及舒爾茨(Justin Schultz)的防守效率都高於聯盟平均，海怪場均讓對手射正數僅有27.6次，後衛群限制對手進攻做得相當成功。但門將群卻拖垮團隊防守，曾是雪崩奪冠班底的格魯鮑爾(Philipp Grubauer)近年背傷纏身，早已失去當年冠軍門將的風采，另一名門將瓊斯(Martin Jones)生涯多擔任替補，防守能力不足以擔綱先發大任，兩人本季救球率雙雙跌破9成，也導致海怪團隊場均失球高達3.22球。

雙方上季交手三場都呈現進攻戰，加上本季防守都欠佳，建議可保守投注「大小總分玩法-大5.5」。海怪本季雖然有不錯的破門能力，但鋒線威脅性仍遠低於麥克大衛及德萊賽特為首的油人前鋒群，筆者看好深度及成熟度都較為出色的油人大軍能在這場進攻戰突圍而出，建議投注「不讓分玩法-客勝」。