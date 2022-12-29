【全程字幕】點名花敬群「傲慢官員」不適任 高嘉瑜轟「EQ差」：動不動就離開備詢台 @ChinaTimes ​

內政部代理部長花敬群近日赴立法院接受質詢時，接連與民進黨立委高嘉瑜、國民黨立委李貴敏槓上，不只唇槍舌劍，還直接退離備詢台，讓高與李不滿。高嘉瑜今（29）日怒批，目前的內閣有許多部會首長態度非常不適當，更直接點名花敬群EQ差，對民意代表、人民不尊重。

高嘉瑜今日前往立法院質詢前接受訪問，提到目前的內閣有多位部會首長讓民眾感到態度傲慢，且面對質疑時沒辦法將政策說清楚，希望新內閣新氣象，能夠「團進團出」，並直接點名花敬群態度不當、不適任，且EQ非常差。高認為，民眾心裡有一把尺，官員應該以理性方式講出施政難度、政策推動方向等，而非動不動就離開備詢台，甚至以輕蔑語氣面對質詢，讓人感覺對民代及人民的不尊重。

高嘉瑜21日針對房價、居住正義等議題進行質詢，強調她所說的是民眾感受，但花敬群反駁「民眾也是部分民眾錯覺，委員我們真的要理性對話」、「不要拿極端個案就說是全面」等，高不滿對方頻頻插嘴導致質詢被打斷，花則嗆「好，那我閉嘴」，接著直接退離備詢台。

而李貴敏昨日針對內政部有無資安漏洞質詢時，雙方互嗆對方講空話，花敬群一度離開備詢台，讓李當場怒罵「你有資格下去嗎？上來，你站到備詢台上，你是什麼東西？囂張成這個程度」，花回到備詢台後稱「妳不能這樣問問題，我不能接受」，李則說「我不在乎你接不接受，憲法規定我有質詢權，你有備詢權，在我質詢過程還沒結束前，你沒有資格下去，你可以決定辭職，但在時間內，你就要站在備詢台上！」

影》槓上了！花敬群質詢拒答「走下備詢台」 李貴敏飆罵：你是什麼東西啊？