蔡英文總統宣布兵役延長為1年，稱「備戰才能避戰，能戰才能止戰」。國民黨智庫召集人林郁方今批評，敵對雙方都會備戰，加強備戰就是軍備競賽，軍備競賽正是造成戰爭原因之一；至於能戰與否，在更強大對手眼中也不一定是如此。

國民黨立委江啟臣也認為，我國現行兵役制度為全募兵制度，兵役法中徵兵制被以軍事訓練役替代，未來確定恢復徵兵制後，「就是實質擴軍」，但這次改革看不到國家總體戰略國防目標，國家需多少兵力沒有答案，役期未來恐怕還會延長。

國民黨智庫今舉辦「中華民國國安政策之檢討」座談會，蔡總統近日宣布役男役期延長成討論重點。江啟臣表示，蔡總統在這次兵役改革中，並未說明到底要延長義務役士兵役期去幹嘛，只是要徵兵補募兵人員不足，把國防改革當兒戲，說要銜接勞退也沒有修法，這樣的兵役改革表面敷衍，無法解決擦槍走火與消耗戰問題。

林郁方更批評，蔡英文總統就喜歡去軍隊觀光，把軍營當成景點，在景點裏有人歡呼、敬禮、做簡報，享受三軍統帥的那個被尊敬的感覺，故總統蔣經國都沒有蔡去軍隊的多，是去軍隊最多的總統。

對蔡政府規畫，役期延長後，役男可在就讀大學時，邊利用暑假分階段完成役期。江啟臣質疑，規畫是什麼？教育部接受？批評服兵役不是在集點數，集滿12個月就退伍，「這樣的兵役改革算了吧」，民進黨只是放話測風向，毫無準備。

江啟臣表示，國防部說養成一個戰鬥兵4個月時間不夠，結果現在役期延長卻還可以切成分階段服役，難道國防部要開不同階段訓練班？役男屆時如何服勤？彈性服役若是好方案為何不早點提出來討論？攸關青年生涯規畫，不應這麼草率。

林郁方也認為，軍隊訓練要持續才有效果，若寒暑假抽空去，就會不斷被打斷將役期延長一年，卻讓役男可在大學寒暑假完成服役義務，這是「天才的民進黨」在象牙塔中才想得出來的方法，只是要減少役期延長震撼，討好役男與家長。

林郁方舉例，理工科系學生，暑假多還在實驗中，也可能要田野調查，怎麼可能實驗做一半跑去當兵？寒暑假服役政策是單向決策，規畫時沒有跟人民對話，看得到吃不到。