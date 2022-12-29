雲林縣府的11個地方文化館舍都有推出春節應景活動，非常適合親子同樂。（周麗蘭攝）

農曆春節即將到來，雲林縣府推出春節雲林遊程，包括10大打卡景點、11個地方文化館、草嶺櫻花季、莿桐鄉孩沙里花海、元宵燈會等；新春期間「台灣好行北港虎尾線」每天從斗六火車站、虎尾高鐵站出發，將停靠北港武德宮、朝天宮、三條崙海清宮、台西安西安府、麥寮拱範宮折返。

10大打卡景點包括北港武德宮、北港朝天宮、古坑綠色隧道、古坑劍湖山世界、古坑草嶺石壁森林療育基地、虎尾鐵橋、口湖成龍溼地、大埤三秀園、斗六太平老街、西螺延平老街，可下載「慢遊雲林」App導引。

雲林縣府的11個地方文化館舍包括雲林布袋戲館、雲林故事館、二崙故事屋、詔安客家文化館、雲林官邸兒童館、西螺延平老街文化館、黃金蝙蝠生態館、雲林記憶COOL、台西海口故事屋、他里霧文化園區、行啟記念館、二手玩具屋屋等，都有推出春節應景活動，非常適合親子同樂。

縣長張麗善表示，明年1月21日到28日只集滿6個地方文館章戳，有機會獲得限量文創紀念福袋。

文觀處長陳璧君表示，今年元宵節雲林縣非常熱鬧，北港巷弄燈會將於1月18日啟燈，遊賞地點有北港朝天宮燈區、水道頭燈區、顏思齊圓環燈區、義民廟燈區、北港登記所燈區，今年的元宵提燈是古早味提袋造型，外觀有一隻兔子。

虎尾鎮公所今年也在虎尾功能活動中心舉辦燈會，時間是1月7日至2月5日；斗六燈會也首次在膨鼠森林公園舉辦燈會，副燈區在行啟紀念館，點燈時間是31日在膨鼠森林公園跨年晚會啟燈後持續到明年3月31日。

為方便民眾拜廟祈福，縣府規畫「台灣好行北港虎尾線」遊程，每天上午從斗六火車站、高鐵雲林站出發，沿線停靠雲林布袋戲館、北港武德宮、北港朝天宮、口湖遊客中心、三條崙海清宮、五條港安西府、麥寮拱範宮，折返高鐵雲林站、斗六火車站。

山線的草嶺石壁遊程也可搭乘台灣好行巴士，平日周三至周日從斗六後火車站出發，回程從東碧山莊出發，詳情可搜尋雲林縣政府文化觀光處粉絲專頁及慢遊雲林粉專。