今年總稅收超徵金額估計達4500億元，外界期盼財政部可「還稅於民」，不過，傳出行政院研擬朝振興產業方向處理；民進黨立委陳亭妃今天表示，還稅於民跟產業紓困是兩件事，產業紓困是本來就要做的事；至於如何「還稅於民」，陳亭妃認為，依照社會氛圍看來，發現金最實在。

陳亭妃說，任何政策不要只是在辦公室討論，如果產業紓困本來就要做，不要跟還稅於民混為一談，這是兩件事情，政府施政如何讓人民有感才是最重要的。

陳亭妃說明，財政部對外稱稅收增加4500億元，並非多稅，而是稅入有差別，主要是因為經濟脈絡增加稅收，所以除了產業紓困，還稅於民也是必須的，這兩件事情都要做。

對於還稅於民方案，各界看法不一，有人認為普發現金1萬元、有人拋出振興券；陳亭妃說，依照現在社會氛圍應該要發現金，這段期間收到很多地方民眾反映，希望發現金不要發振興券，發券浪費太多行政資源，且緩不濟急，期盼政府能讓民眾安心過好年。