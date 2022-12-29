前台北市議員羅智強。（本報資料照片）

國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，預計明年2月才接任，因任期不到1年，屆時台北市大安區立委依規不用補選。2024立委選舉，資深媒體人韋安點名前台北市議員羅智強到林奕華的北市第六選區備戰，透過初選出線來參選，對他和對別人都公平。

林奕華明年2月才轉任台北市副市長，因屆剩餘立委任期不滿1年，將不用補選，遭綠營轟「機關算盡」，藍營內也有部分人士有雜音。因此，2024立委選舉，林奕華經營的北市第六選區由誰參選，也引來諸多討論。

對此，韋安今(29)日在臉書點名羅智強，認為他可以到林奕華的北市第六選區去備戰，未來透過初選出線來參選，這樣對他和對別人都公平，也不可能再被「做掉」。

日前有消息傳出羅智強有意參選桃園立委，韋安認為，當地年輕藍營議員經營多年，早就準備選了，若羅智強「空降」，去和年輕人爭，有違其曾呼籲過的世代交替。