大陸觀察者網29日報導，日本政府27日突然宣布，30日起，中國大陸和港澳地區赴日航班，只限降落東京成田、羽田機場、大阪關西國際機場和名古屋中部國際機場，且不准增加赴日航班。突然發布的新規給香港旅遊業造成影響。雖然香港航空公司的返港航班不受此限制，但僅今年12月30日到明年1月底這段時間，有近250班離港航班、約六萬名乘客受影響，其中包括超過150個旅行團及約4000名旅行團旅客。

香港行政長官李家超表示，對日本相關決定感到失望，特區政府已去信日本當局，並通過日本駐香港總領事館向日方傳達，嚴正要求日本當局撤回有關決定。

據香港政府新聞網28日消息，在日本政府發布赴日航班限制後，特區政府當天同日本政府瞭解後確認，新規定實施後香港航空公司的航班仍可由日本各個機場載客飛返香港，不限於成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場。

香港《大公報》29日引述香港旅遊業議會總幹事楊淑芬的話稱，已有近200名原本往日本的旅客取消行程，約占客量3成。現在是聖誕外遊旺季，她估計有上千名旅客受影響，尤其是前往北海道、福岡和沖繩一帶旅遊熱點的香港旅客。

東瀛遊執行董事禤國全也表示，由明日至1月下旬報名日本團的旅客逾5000人，逾3000名旅客受影響，該公司正積極聯絡航空公司，安排客人轉往東京、大阪，名古屋等。由於人數眾多，需陸續分批通知客人，他們可選擇保留團費、轉團或全額退款，不收取手續費。

香港政府新聞網指出，僅今年12月30日到明年1月底這段時間，日本方面的新規就會影響香港接近250班的離港航班和約六萬名乘客。其中約四千人為旅行團旅客，共涉及逾150個旅行團。特區政府隨即就此致信日本當局，並聯繫日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求日本當局撤回有關決定。同時，特區政府召開緊急視訊會議與日本當局代表見面，並一直與受影響本地航空公司緊密溝通。

香港運輸及物流局局長林世雄表示，他對日本當局在旅遊旺季作出如此倉卒的決定表示非常失望。局方已去信日本當局，同時已聯繫日本駐港總領事館人員表達強烈關注，並嚴正要求日本當局撤回有關決定。他強調，已要求本地航空公司向受影響的乘客提供最大的支援和協助。

香港行政長官李家超稱，香港駐東京經濟貿易辦事處及入境處已準備為港人提供協助，向有需要港人傳達必要資訊，協助安排行程。他得悉部分航空公司已作出特別安排，包括接載受影響旅客到四個香港載客航班獲准使用的機場。

樂桃航空宣布，乘客可選擇退票或轉乘同一航線的其他航班。全日空ANA宣布，由香港飛往東京成田機場，逢星期二、四、五及日起飛之NH812航班，將會全部取消。香港航空宣布，明日起取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知，已訂購明日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。

香港政府新聞網稱，特區政府正從多方面積極跟進，致力確保身在日本的港人順利返港，並盡可能減輕事件對香港旅客構成的影響。在日本的香港居民如需協助，可致電24小時熱線852-1868向入境事務處協助在外香港居民小組求助。