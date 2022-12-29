李俊昊和李世榮在《衣袖紅鑲邊》中帶來了一段命運淒美的愛情故事。（ 龍華電視提供）

韓國男團「2PM」成員李俊昊因與南宮珉演出《金科長》中「徐律」一角打開戲路，退伍後他以《衣袖紅鑲邊》回歸小螢幕，也因為細膩的感情表現和有分量的演技，吸引了不同年齡層的粉絲，除了高話題也囊括各項獎項，像是MBC演技大賞的迷你劇部門最佳男演員獎和最佳情侶獎，以及成為首位在百想藝術大賞封帝的雙料男偶像歌手。12月中旬再度因該劇在日本獲得「亞洲明星盛典大賞」的年度演員。

李俊昊與李世榮在劇中精采對手戲，收放自如的眼淚，偶爾來句意有所指的撩妹語錄「你是我的人」，再加上令人血脈噴張的露胸腹肌洗澡戲，不只李世榮被撩得嫑嫑的，連觀眾都拜倒在他的東宮裙下，被觀眾稱為「史上最浪漫的帝王」，讓該劇創下了17.4％的高收視率。李俊昊靦腆表示對於人氣攀升是大家的功勞，但是奶奶每次開心看完劇後，都會打電話聊天是他最大的收穫。

李俊昊為了演活劇中嚴謹且有完美主義的世孫李祘，他說：「只有一個信念『我要徹底成為那個人』，找出2人相似處，努力讀文獻，改掉左撇子的習慣，揣摩李祘的內心世界。」李祘有著令人羨慕的一切，是國家未來的繼承者；實際上面對喜怒無常的祖父、接近瘋癲離世的父親，這樣缺愛的成長背景，令人鼻酸。但為了可以主宰自己的未來而忍辱負重著，李俊昊說：「間接體驗帝王成長時的身心靈痛苦。」

李世榮飾演的宮女成德任在書庫與東宮李祘初相遇，因不知道對方是東宮，而肆無忌憚的鬥嘴，並且將他當成妖魔鬼怪在身上灑鹽，兩人吵吵鬧鬧，李祘多次告白，在成德任面前示弱敞開心扉，成德任一開始憐惜他，後來協助輔佐並相愛，編劇當然不會放過演員和觀眾「現在有多甜之後就會有多虐」，為了成為一代明君，連最炙熱的初戀也要計算嗎？

果真在最後2集，德任臨終前說：「請你下輩子再相見也要裝作不認識我。」帶給劇迷更多的悲傷和惋惜，愛情沒有對錯，只是在當時的地位上、階級上、禮法上的不平等，帶來了一段命運淒美的愛情故事。雖然讓觀眾留下不少眼淚，卻也讓觀眾不停的N刷，甚至有觀眾再看一次，發現編劇在前幾集已埋下的2人愛情故事的伏筆。《衣袖紅鑲邊》明年1月2日起，每週一至週五晚間7點在龍華偶像台MOD353頻道播出。