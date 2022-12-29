沙鹿槍響！警圍捕歹徒當街開11槍遭兔脫 路人嚇壞走避 12:572022/12/29 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣竹北警分局29日9時在沙鹿開槍圍捕歹徒。（摘自沙鹿之美／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹北警分局29日9時許一路追緝歹徒，兩部警車在沙鹿區中山路、長春路口進行前後包抄圍捕，警方連開了11槍，路上行人嚇得紛紛走避，歹徒迅速南下逃逸，目前警方正在持續追緝中。 花蓮閃違停跨雙白線挨罰 科技執法惹怨 怪男ATM領錢太久遇盤查拔腿狂奔 派出所所長1分鐘追上逮人 囚虐餵毒棄屍 詐團2主嫌遭求處無期徒刑 #台中 #沙鹿 #圍捕歹徒 #開槍 #追緝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光天化日貨車遭竊、民宅被闖空門 賊竟是同一人 12:112022/12/27 社會 26人擠在5坪空間 豬仔寮如人間煉獄 04:102022/12/28 社會新聞 遛鳥俠闖北大國小 校方冷處理挨批 04:102022/12/28 地方新聞 女懸賞10萬協尋毛小孩 靠這一招找到破涕為笑 12:562022/12/24 社會 騎單車撞輕軌 老翁肇逃被逮 04:102022/12/29 地方新聞 民進黨台南派系鬥爭 警方無辜受害 13:182022/12/25 政治 二手車買賣糾紛中古車業務遭強擄凌虐 警逮明仁會7嫌 15:512022/12/28 社會 6旬夫妻遭詐堅持匯170萬 還刪訊息不讓警看 10:512022/12/29 社會 「綠燈過斑馬線」 台中母嬰慘死公車輪下 警方曝最新辦案進度 11:492022/12/28 社會 巴黎槍手行凶釀悲劇 庫德人示威群眾與警方衝突 03:312022/12/24 國際 值班一半驚見「迷途羔羊」衝進來！警急尋主人：快來領回 19:502022/12/26 社會 毛小孩離家出走飼主心急如焚 網友、警方合力協助尋回 10:012022/12/28 寶島 父親北上找兒 台版虐囚案才曝光 04:102022/12/28 社會新聞 藏父母回憶「珍貴包」掉了！ 7旬婦失而復得哽咽 13:252022/12/26 社會 「台灣最美風景」竟吞罰單！禮讓救護車遭科技執法惹民怨 警：協助撤單 07:442022/12/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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