有「台版CoCo」之稱的女星楊繡惠，其父親也是台灣喜劇演員阿西（楊坤灶），後來她出演歌仔戲、本土劇為人熟知，平時在社群上自然豪爽、孝順的特質也擄獲大批粉絲支持，在《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行榜位居第4名。

除了與白雲（李國弘）的緋聞引起熱議，楊繡惠先前爆出阿文借錢不還，引來白冰冰為自己的徒弟發聲，後來楊繡惠又再度被爆出消失在《我愛冰冰Show》固定班底名單，對此楊繡惠在今（28）日也開啟直播說明原委。

image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2022/09/29~2022/12/27）

▲楊繡惠位居網路溫度計的通告藝人網路口碑排行榜第4名。

白冰冰遭爆放話將楊繡惠踢出《我愛冰冰Show》？

據《鏡週刊》報導，白冰冰對於楊繡惠攻擊自己的子弟兵阿文感到震怒，傳出曾一度放話要將楊繡惠從《我愛冰冰Show》固定班底名單中踢出，未料10月底再度被爆出該節目被追討高達6千萬元歌曲版權費，未來恐面臨停播結果，當時白冰冰回應，「這是公司高層的事，我不敢講，也不太清楚到底怎麼回事」，表示若是真的這麼誇張，那全台歌唱節目都會做不下去，但也坦言「如果真的不得已，也只能這樣了」。

日前據《三立新聞網》報導，有消息指出停播的幕後操盤手是楊繡惠，楊繡惠也喊冤「我沒有那麼厲害！你們太看重我了！」

楊繡惠楊繡惠深夜臉書發文！喊：絕不上一個人的節目

楊繡惠今日凌晨1時突然在臉書發文，「現在的我只想給我爸媽有生之年極境的享受，我要上的節目我就（上），不想上的錢再多我也不想上，尤其是有一個人的節目決（絕）不上」，對於楊繡惠發言也引來網友議論，「做自己最開心，如因上節目而被抹黑，不如別去！就像有節目因為特殊狀況先停錄，就說是你搞鬼！真的很倒霉」，楊繡惠回答「是」，有人則出面指責「哪有人不孝順父母的，阿文事件就做得不對，不應該PO上網」，楊繡惠對此回應「你希望更多人被騙？」

白冰冰做出回應！強調不用對號入座：跟她沒有心結

白冰冰今日上午接受《三立新聞網》採訪，「人家說話我們也不用對號入座，我跟楊繡惠本來就沒事，她跟阿文的事就是自己家的小孩子在吵架，而且我跟楊繡惠爸媽都認識，事情當下我就是心直口快，覺得該怎樣就怎樣，但過了就過了，小事一樁，跟她也沒有心結」。

楊繡惠直播曝無法上八點檔、出外景！點名5藝人節目一定會上

楊繡惠在稍早直播解釋自己有年紀，體力無法負荷，所以無法上一些外景遊戲節目、八點檔，表示錢要留給年輕人賺，同時也回應「新聞上面都不是我講的，你們每天看直播的我才是真實的我」、「我現在上的通告都是我喜歡的通告，把我的家人顧好是我這輩子的使命，我現在也可以半退休」。

楊繡惠說明以往為了賺錢，就算沒有話題也會去上通告，現在則是過著自己喜歡的生活，她也透露只要是憲哥、城城哥（曾國城）、乃哥（徐乃麟）、心湄姐（藍心湄）、美鳳姐（陳美鳳）就會答應錄影，下午則要去錄《女人我最大》，「因為我很喜歡心湄姐，我要跟她學習她的大度、做人處事的態度」。

針對近期小甜甜與宋逸民教會事件，楊繡惠也以過來人身份第一時間打電話關心小甜甜，表示自己會一直在對方身邊，「不要怕，老天爺會給一個真相，水落會石出，只要是正的那一方，邪就不會勝正」，她也強調小甜甜是真的被教會踢出，「合的來珍惜、合不來就分道揚鑣」。

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