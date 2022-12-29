用豐盛年菜孝敬主子們過好年！

近年來「毛小孩」的地位逐漸上升，各式各樣的飼料、服飾、日常用品等都不斷推陳出新，尤其各種貓狗相關商品更是琳瑯滿目，還時常有人感嘆寵物們「過得比人還好」。除了日常的吃穿用度外，毛孩們也開始過起「節慶」，許多店家推出了專門做給寵物的「生日蛋糕」，甚至還有端午節粽子、中秋節月餅等等。

農曆春節將近，毛小孩們自然也需要過一個豐盛的好年！各式各樣專門為寵物門打造的豪華年菜在近期都紛紛上市，《DailyView網路溫度計》也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路聲量最高的寵物年菜Top10！快來看看今年該買什麼好料孝敬家中的主子們吧！

NO. 10 派特芙德 PETFood

明年就是可愛的兔年，派特芙德特別推出了「玉兔迎春 寵物年菜組」，包含了主食、小點與飯後點心等5道豐富餐點，以牛、雞、羊、鵪鶉、鮭魚、鱸魚、虱目魚等多樣化食材做成各式寵物料理，讓毛孩們在過年期間吃上一頓好料。

以牛絞肉包裹水煮蛋製成「蘇格蘭蛋」、加上內含多種肉類的「八寶鮮肉凍」、超級豪華的「烤全隻鵪鶉」、喜氣的「三色元寶飯糰」，以及飯後點心「骨頭鮮肉酥」，超豐盛的年菜組合讓家中的寵物們可以吃飽飽過好年！無任何化學人工防腐成分也讓人類主子超級安心。

NO. 9 Chillpet 敲派

Chillpet 敲派今年推出了超級澎湃的「啊嘶！敲好命 金孫年菜組」，不管是貓咪還是狗狗都可以吃，4菜1湯的豪華組合，全都選用健康的安心食材，經由主廚精心烹調 ，每道菜至少都有150g的份量，讓毛孩們可以在過年時享用豐盛的好料！

4菜1湯包含了以香煎蛋皮包裹雞肉餡的「玉子納喜捲」、以南瓜搭配牛肉的「金瓜牛肉湯」、外層包覆酥皮的「福祿威靈排」、香煎鮭魚佐以牛肉末及帕瑪森起司的「富鮭千層牛」，甜點則是造型可愛的「開運肉球布丁」，豐富的菜式讓網友大讚「儀式感100分」。

NO. 8 萌老大 MOOUBOSS

為了即將到來的兔年，萌老大推出了「2023萌老大 萌兔報喜寵物年菜」，內含6道豐富的菜品，除了讓寵物快樂的肉食外還考慮到營養均衡，在每道菜中加入了各種蔬菜，不只美味更兼顧健康。

不只有超級養生的「山藥雞肉煲」，還有豪華的「香雞排餐」、「五色雞肉丸」、「鮭魚堡」、「牛肉捲等等」，還有以地瓜、雞肉、芝麻醬的「芝心派」，有湯有肉又有點心，營養又多樣化的創意料理，絕對是過年侍奉主子們的好選擇！看了就連人類都想吃的大餐，被網友們大讚為「眾所期待的年菜禮盒」。

NO. 7 寵食研室

寵食研室在兔年推出豐盛的「台式辦桌年菜」組合，還根據不同需求分為「小資組」、「豪華大套組」，以及搭配的「手作肉肉零食」，特別的是還同步推出了人類的年菜組合，方便家中有寵物的人一次買齊，與毛小孩們一同享用春節大餐。

小資組中有「香雞鮮果百匯糕」、「雙拼牛炊羊油飯」、「補氣靈芝活力湯」、「紅龜粿草仔粿」等超「台」的傳統年菜，全都是寵物可食，豪華組還多了「白灼絲瓜鑲小卷」、「萬事鱸意紙包魚」、「酥脆喀滋糙米香」等餐點，讓家中寵物們可以過一個充滿台味的新年。

NO. 6 飼糧倉

配合春節，飼糧倉以郊遊野餐為概念推出了2023尊寵年菜禮盒「春日郊遊 毛孩野餐年菜」，各種充滿春天氣息的菜餚，讓人看了也忍不住想牽著家中的寶貝出外來一場春日郊遊！用中式和西式料理都有的豪華餐盒，滿足寵物們的味蕾。

年菜禮盒中有「東坡控肉」、「紅燒獅子頭」、「福氣肉丸」、「三角飯糰」等讓人類也垂涎三尺的中式料理，更有「巧達起司」、「櫛瓜漢堡」、「可麗露」、「法式鹹派」等西式小點，餐食的造型都十分精緻可愛，一開賣就銷售一空，「好看好吃又實用」、「還用精緻可愛的野餐籃裝」。

NO. 5 Mr. Pi 皮老闆

Mr. Pi 皮老闆推出「2023毛孩雙層年菜」，豪華的9道菜色，除了給寵物們豐盛的新年大餐外，也象徵著與牠們相伴「長九」，吉祥的喻意超有過年氣氛，也有多道料理以吉祥話命名，讓寵物們也能感受滿滿年味。

除了「兔然暴富」、「花開富貴」、「生基蓬勃」等形狀可愛的寵物料理外，還有「曲奇狗狗」、「馬卡龍」、「OREO夾心肉」、「肉肉烏魚子」、「大腸包小腸」、「紅綠燈拉麵」等以毛孩可吃的食材做成的仿真造型餐點，讓牠們也能夠透過創意料理感受春節的氛圍，「皮老闆家的年菜澎湃到光看就讓視覺非常滿足。」

NO. 4 OKi生鮮食肉骨餅

OKi生鮮食肉骨餅的「2023兔給樂寵物年菜饗宴」，讓毛孩和主人能夠「Together」（兔給樂）開心過好年！年菜組合內包含了6道色香味俱全的佳餚，從前菜、主食到甜點一次滿足，讓寵物們在新年大飽口福。

年菜整體走日式風情，除了兔子造型的「福兔飯糰」外，還有「日式起司漢堡排」、「鮭魚玉子燒」、「香烤喜相逢」（烤魚），以及做成三角飯糰造型的「咕咕香御結」等日式寵物料理，還有以雞胸肉、地瓜、枸杞、羊奶粉製成的點心「奶香多拿滋」，別緻的日式年菜為毛小孩們帶來不一樣年節享受，讓牠們能有一個優雅的新年饗宴！

NO. 3 汪事如意

汪事如意的年菜禮盒「毛孩の奇幻派對」特別為貓咪和狗狗設計出「無穀貓」及「挑嘴狗」2種不同的版本，還有專為小資族推出的「小資簡緻兩品」犬貓年菜禮盒，多種選擇滿足家中不同主子的需求。

年菜中的共同菜色為雞捲、玉子壽司、南瓜野菜、雞肉麵等等，「挑嘴狗」裡含有「雞の餃兔」、鴨胸、骰子牛等高級料理，還有飯後甜點「撲克蛋糕牌」；「無穀貓」中有蝦排、蛤蠣排、蝦丸、干貝鮭魚漢堡排等豪華海鮮料理，小資組合則有佛跳牆、紙包雞等精緻小點，豐富又多元的年菜選擇，不管是貓主子還是狗主子都會被治得服服貼貼！

NO. 2 LitMon 怪獸部落

不同於其他品牌以鮮食推出的豪華年菜，怪獸部落獨有的「佛跳牆澎湃美味四喜罐」系列罐頭也是不少人類奴才們孝敬主子的好選擇，充滿新年氣息的包裝，再加上四種不同的口味，為不愛吃鮮食的毛小孩們提供另一種年節選擇。

這一系列罐頭被封為「史上最多料的罐罐」，在今年也和7-11合作推出「癸卯年佛跳牆禮盒 」，共有「龍鳳呈祥」（鮭蓉、鯷魚、南瓜）、「黃金鮮鮪」（雞蓉、鮪魚、鵪鶉蛋、地瓜）、「翡翠嫩雞」（雞蓉、雞丁、貽貝、蘋果）、「海味三珍」（鮪蓉、鮪魚、魷魚、胡蘿蔔）等4種口味，就算是罐頭，也能讓毛孩們吃上一頓美味的年夜飯！

NO. 1 好味小姐 LADY FLAVOR

貓奴們一定都知道的「好味小姐」，每年推出的限量年菜禮盒總是很快就銷售一空，今年以糖果餅乾盒的概念推出的「2023好味凍乾貓糖盒」，可愛療癒的糖盒包裝，加上滿滿的6種美味凍乾，一定能緊緊抓住貓主子的胃。

糖盒裡的凍乾包含了雞肉丁、莓果雞和綠貽貝、鰆魚、海陸凍乾和扇貝、鬼頭刀、南瓜雞和白蝦，匯集各種新鮮食材，給家中的貓咪一個健康幸福的好年，鮮美的菜色也讓人類奴才們為之瘋狂，「已手刀下單」、「好想買來自己吃」、「期待家裡的貓咪可以吃得開心」、「好精緻，已訂購」、「買這個給貓貓過好年」、「 看到我好想吃」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月26日至2022年12月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『寵物年菜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統