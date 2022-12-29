譚松韻在今年四月因為熱播劇《請叫我總監》人氣水漲船高，也帶旺了男主角林更新，在2022年的最後一週，譚松韻和王凱新戲《向風而行》預告播出，她對著王凱嗆聲：「我程霄絕對有資格成為飛行員，我不但會做到，還會比你做得更好。」譚松韻為了讓角色更接近真實，有一場被水淋的畫面，她試了水溫後發現還是冰水的效果好，不惜將溫水換成冰水，連續被潑了六桶後也不喊苦，只能說工作態度令人欽佩。

不同於在《請叫我總監》中飾演小秘書寧檬為了夢想翻身成為投資總監，這次在《向風而行》裡譚松韻飾演在貨運部工作了7年零失誤的副駕駛程霄，個性桀敖不馴，不拘小節，所有考績都優等，差一點就可以晉升機長，因為公司內部改制被調任到客運部，與新主管顧南亭（王凱 飾）首次見面就不對盤，又發生一些狀況降職為觀察員。

因《瑯琊榜》裡面飾演帥氣正直的靖王風靡無數少女的王凱，這次在《向風而行》裡飾演航空公司客運飛行部副部長，個性專注執著、嚴謹自律，是個「原則主義者」，眾人公認的鐵血上司和魔鬼教官，永遠只有一號表情的「冰塊臉」，其實內心是溫暖貼心的，看到同事的手被別針扎到，默默拿OK繃給對方，從小動作可知暗藏起的暖男性格。

王凱因為外表高帥，穿上機長制服後，就是禁慾系男神，加上導演為了造福手控，近距離拍攝王凱的美手。《向風而行》每一集也都會討論在航空業或是職場上會遇到的問題，像是在工作職位調動時，女飛行員居然會被主管第一個裁掉的「性別歧視」；女空服員在飛機上被乘客性騷擾，是否只能默默忍受；以及程霄與母親的隔閡該如何修復。《向風而行》已於12/26 起 24:00中華電信MOD戲劇199專區、Hami Video上架，首日更新六集，其他每日更新兩集。