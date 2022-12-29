從墊底拚到全台第一，雲林縣東勢國中龍鳳獅隊舞出自信。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉東勢國中龍鳳獅隊本月參加教育部「各級學校民俗體育競賽」，一舉拿下台灣獅、客家獅特優4冠王，相比今年10月在全民運動會中成績墊底，從全台最後1名拚到第1名，隊員們舞出自信來，29日雲林縣長張麗善特別到校貼紅榜祝賀，期勉孩子們繼續努力舞出一片天。

東勢國中龍鳳獅隊10月代表雲林縣參加全民運動會，比賽前3天唯一的鼓手確診無法參賽，但為了展現運動精神，隊員們不願退出比賽，結果成績大受影響墊底，面對12月的民俗體育競賽，大家士氣低落，所幸在學校師長、縣議員李明哲等人的鼓勵下重新振作，最終勇奪4冠王佳績。

張麗善、李明哲、縣教育處處長邱孝文、文觀處處長陳璧君等人29日到校表揚龍鳳獅隊，隊員們以精彩的龍鳳獅表演相迎，隨後由張麗善、李明哲張貼紅榜並贈送禮物，隊員們則回贈感謝信表達對大家的感謝之意。

張麗善表示，東勢國中龍鳳獅隊克服偏鄉資源相對缺乏困境，利用假日與課餘時間勤奮練習，榮獲台灣獅單獅、台灣獅雙獅、台灣獅瑞獸、客家獅單獅混合4冠王，為雲林縣爭光，足以作為各校表率，縣府將持續協助支持，期許再創佳績。

李明哲說，他目前擔任西螺七崁武術文教基金會董事長，全力推動雲林的民俗體育運動，東勢國中龍鳳獅隊克服種種困難，用實力證明努力終將不會白費，值得所有學子效法。

龍鳳獅隊教練吳登興指出，隊員們因疫情影響一時受挫，但在各界鼓勵下，展現雲林子弟的不服輸精神，拚出全台第1的好成績，也舞出自信來。