2022卡達世界盃剛落幕，世界各地足球賽事就馬不停蹄的展開，近年力圖振作的東盟足協，正在如火如荼進行第14屆東南亞足球錦標賽，10個國家分成兩組，進行為期約一個月的賽事，決定誰是今年的東南亞一哥。

泰國是東南亞足球錦標賽史上成績最好的國家，總共9次踢進決賽，贏得6座冠軍，包括2020年由新加坡舉辦的上屆賽事，泰國在兩回合決賽以總比分6：2（第一回合4：0、第二回合2：2）擊敗印尼奪冠；新加坡4次踢進決賽全部封王，是僅次於泰國的第二佳成績；近年勵精圖治，積極發展足球的越南兩度稱霸，最近一次是2018年，另有一次亞軍，總共10次闖入4強和泰國並列最多；馬來西亞則在2010年拿到隊史唯一一次冠軍，另有3次在決賽鎩羽，包括2018年不敵越南。

10支參賽隊伍是按照近2屆比賽的成績來決定抽籤檔次，泰國和越南是第一檔次，兩隊目前的世界排名越南96、泰國111，也正好是東南亞最佳。兩隊也不負眾望，在前兩輪小組賽都大勝過關，泰國5：0勝汶萊、4：0贏菲律賓；越南6：0勝寮國、3：0輕取馬來西亞。泰國在A組與印尼同為2戰全勝，B組則是越南和新加坡2戰全勝、馬來西亞2勝1敗，3隊目前都是6分積分。

印尼和泰國將在12月29日17:30交鋒，比賽地點是雅加達，印尼會不會憑藉主場優勢擊倒泰國呢？泰國在去年世界盃資格賽出局後，即由巴西出生的德國籍教練珀金（Alexandré Pölking）執教，他在本月初曾帶領一班年輕國腳在友誼賽中0：1小負台灣，而這次參賽的陣容中，也和去年世界盃資格賽有不少出入，包括兩名主力門將塔姆斯徹南（Kawin Thamsatchanan）和特頌尼翁（Siwarak Tedsungnoen）、後防經驗豐富的特里斯坦（Tristan Do）和威拉瓦他諾東（Narubadin Weerawatnodom）以及中場球星猜拿貼(Chanathip Songkrasin)都沒有參賽，不過台灣球迷印象深刻的中鋒當達（Teerasil Dangda）則依然是取分之鑰，兩場比賽已經攻入3球。

越南足球近年進步神速，和南韓籍教練朴恒緒有很大關係，他從越南U23國家隊起步，繼而接掌成年國家隊，曾帶領越南U23在2018年亞洲U23錦標賽闖進決賽，加時才敗給烏茲別克無緣冠軍，同年再率領成年國家隊勇奪暌違10年的東南亞錦標賽冠軍。今年的世界盃亞洲區資格賽，越南更是唯一打進最後12強賽的東南亞國家，雖然最終在B組墊底，但主場擊敗中國、作客踢平日本，主場面對沙烏地、日本、澳洲和阿曼的4場比賽都只輸0：1。由於2026世界盃將擴增為48隊，亞洲區的名額也由4.5增加至8至9隊，越南已經訂出計劃，要在2026或2030年成功闖進世界盃決賽圈。

越南這次在東南亞錦標賽精銳盡出，包括在法乙踢球的明星級中場阮光海、2018年世界盃資格賽對台灣單場進2球的前鋒阮文全、代表國家隊上陣次數第5高的後防大將桂玉海、世界盃資格賽對日本進球的年輕後衛阮青平、以及3：2擊敗中國分別進球的後衛胡晉才、中場潘文德和前鋒阮進靈都在陣中。越南將在12月30日18:00作客對新加坡，這場比賽也將是決定B組首名的關鍵戰役。

東南亞錦標賽在Youtube的賽事官網有直播，網址：https://www.youtube.com/@AFFMitsubishiElectricCup/streams