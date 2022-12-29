晶圓代工龍頭台積電(2330)今（29）日於南科舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，受邀出席的經濟部長王美花除了重申去台化「門都沒有」，並指出使更多設備商及材料商更壯大、將供應鏈做得更好是當務之急，希望透過與世界合作全球化，將供應給全球的腳步站得更穩。

王美花致詞時表示，前一陣子媒體常想訪問，詢問台積電赴美國設廠有沒有「去台化」問題，今日除了重申去台化「門都沒有」，也讓大家看到台積電的廠房已在興建。而台積電之所以成功，是因為有很重要的供應鏈一起在台灣。

王美花認為，在台積電美國亞利桑那廠的移機典禮上，看到的是蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等全球知名且了不起的客戶廠商高層。今日在台積電3奈米量產暨擴廠典禮上，看到的是台積電成功帶來的一大群供應鏈廠商。

王美花表示，這些在國際上或許無名、但在台灣非常重要的供應鏈廠商，唯有這樣的完整群聚，才讓台積電做得這麼好。對他而言，台積電的圖像不是只有優異技術，而是在優異技術後的一大群在台灣的供應鏈、優異工程師及政府支持。

王美花認為，在台灣這樣的環境，孕育了這樣能步出國際的企業，是台灣的驕傲、也是台灣能跟全球一起合作的重要領頭羊。對政府來說，我們跟企業合作不是只有台積電，因為流程要跑很久，從土地到水電、其實很多事情需要超前部署，都要事先準備。

王美花強調，台積電在台灣的深耕、供應鏈及文化，有著非常不可取代性關係，因此不會有去台化問題。不過，今日由於國際局勢，使台積電必須更國際化、穩固客戶關係時，勢必要走出去鞏固客戶。

王美花指出，未來在台灣將持續耕耘、將這樣的供應鏈做好。昨晚跟行政院副院長沈榮津還在商議，當務之急是要讓更多設備商及材料商更壯大，要在國內把供應鏈做得更大，也要跟世界合作、透過全球化將供應給全球的腳步站得更穩。

王美花認為，這些都是導體帶給台灣的機會及挑戰，但會讓台灣更成長茁壯、在國際上占有一席之地。很高興今日能來參加台積電3奈米量產及擴廠典禮，讓大家看到這就是持續深耕台灣、且讓台灣未來能繼續走向世界。