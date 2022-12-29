大陸《人民日報》健康用戶端報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長、傳染病防治國家重點實驗室副主任裘雲慶教授，解讀重症患者救治的難度何在？為應對陸續到來的重症高峰，各地醫院可以採取哪些具體的措施？現在各地感染人數陸續到達了比較高狀態，據此推斷，各地的重症高峰可能會在2-3周後到達，所以現階段各級醫院急需做好救治重症患者的準備。

裘雲慶指出，因為各地感染的峰值有所區別，所以重症的峰值也會不一。按照病毒的發展規律來看，重症高峰一般會在感染高峰出現的2～3周後出現。

裘雲慶提到，「目前各地醫院的重症監護室都達到了比較飽和的狀態，重症患者的救治時間一般都比較久，病人住進醫院或者重症監護室都需要較長的時間恢復，所以現有的醫療資源很有可能出現欠缺的情況，接下來對於各地醫院的重症救治的醫療資源和醫務人員都是一個巨大的挑戰。」

如何更好地應對即將到來的重症高峰？裘雲慶建議，「從個人角度，老年人、有基礎疾病的人群是發展為重症的重點人群，所以接下來，此類人群還是要自行做好預防，盡量避免發生感染；此外，重點人群一旦發生感染一定要引起重視，不能麻痹大意，現在很多人對於疾病嚴重性的認識依然不夠，建議此類人群或者症狀比較嚴重的人群在感染初期就進行CT影像檢查和必要的早期抗病毒治療。」

從救治層面來講，裘雲慶建議，首先，醫院要迅速加強救治和收治力量，根據醫院本身的特點擴容重症監護室，配備相關的救治設備；專業的醫務人員擴容也是重症救治的重點，各級醫院可以做好人員調度，並進行專業的緊急培訓，以應對重症患者救治；政府、醫院都要給予醫務人員一定實質性關心和支持，讓醫務人員的價值和能力能夠得到充分的體現。