以2PM男團出道的李俊昊，本月中再度因《衣袖紅鑲邊》在日本獲得「亞洲明星盛典大賞（AAA）」的年度演員，他在劇中收放自如的眼淚，偶爾來句撩妹語錄「你是我的人」，再加上令人血脈噴張的露胸腹肌洗澡戲，不只女主角李世榮被狂撩，連觀眾都拜倒在他的東宮裙下，被觀眾稱為「史上最浪漫的帝王」。李俊昊靦腆表示對於人氣攀升是大家的功勞，但是奶奶每次開心看完劇後，都會打電話聊天是他最大的收穫。

因與南宮珉演出《金科長》徐律打開戲路的李俊昊，是偶像成功轉型演員的最佳例子，為了演活《衣袖紅鑲邊》嚴謹且有完美主義的世孫李祘，他說：「只有一個信念『我要徹底成為那個人』，找出兩人相似處，努力讀文獻，改掉左撇子的習慣，揣摩李祘的內心世界。」

劇中李祘有著令人羨慕的一切，是國家未來的繼承者；實際上面對喜怒無常的祖父、接近瘋癲離世的父親，這樣缺愛的成長背景，令人鼻酸。但為了可以主宰自己的未來而忍辱負重著，李俊昊說：「間接體驗帝王成長時的身心靈痛苦。」而這部戲是李俊昊退伍後選擇回歸作品，也因為細膩的感情表現和有分量的演技，吸引了不同年齡層的粉絲，創下了17.4%的高收視率，除了高話題也囊括各項獎項，像是MBC演技大賞的迷你劇部門最佳男演員獎和最佳情侶獎，以及成為首位在百想藝術大賞封帝的雙料男偶像歌手。

而李世榮飾演的宮女成德任在書庫與東宮李祘初相遇，因不知道對方是東宮，而肆無忌憚的鬥嘴，並且將他當成妖魔鬼怪在身上灑鹽，兩人吵吵鬧鬧，李祘多次告白，在成德任面前示弱敞開心扉，成德任一開始憐惜他，後來協助輔佐並相愛，然而編劇當然不會放過演員和觀眾，所謂「現在有多甜之後就會有多虐」，《衣袖紅鑲邊》將於2023年1月2日起，在龍華偶像台MOD353頻道，週一至週五晚間七點播出。