今年農曆春節來得早，不少公司行號、消費者提早採購饋贈禮盒，台中人氣伴手禮名店「法布甜」，今年一口氣推出十款禮盒搶市，價格在500元到2,380元不等，讓春節送禮有更多元彈性組合。

法布甜執行長張淑卿表示，今年除與「林聰明沙鍋魚頭」再續前緣外，且強強聯手養生、健康品牌「可夫萊精品堅果」推出新品「肉鬆麻糬餅」，讓公司行號、消費者可按預算與需求，送出最適宜的春節禮盒。

張淑卿表示，如何在每年堆積如山的禮盒中，送禮送到收禮人的心坎裡，「從對象的身份、喜好到包裝，都須詳加考量。」

因此，今年法布甜推出2023新春禮盒，除了經典愛馬仕禮盒，其他皮革製禮盒吃完都能再利用，帶有巧思，還有燈籠禮盒非常應景，價格介於500元到2,380元不等，不同年齡層對象不同包裝組合，同輩、長輩、長官到企業之間都能選購。

張淑卿表示，今年春節禮盒新品「肉鬆麻糬餅」，採用全新包裝，外盒以發字為主題設計，最適合用來送客戶祝褔發財；與可夫萊精品堅果聯名禮盒，適合用來贈送年紀稍長的對象。

值得一提的是，品牌絲巾包上回中秋節檔期被搶購一空，這次加碼限量1,000個，深受許多消費者喜愛。

在活動部分，今年主打滿額贈，官網訂購滿1,800元贈金磚禮盒、滿3,600元送法布甜冰霸杯、6,800送16吋行李箱（送完為止）等，官網會不定期加碼快閃活動。

張淑卿強調，明年1月16日前只要在官網下單，最低一盒即可享免運費優惠，讓今年送禮更方便。