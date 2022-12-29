上櫃營建股新潤興業（6186）董事長郭長庚今（29）日表示，今年在「新潤心城」、「明日莊園」、「新潤捷韻A10」一期和二期共四大案，完工交屋貢獻；其中「新潤心城」將跨年度完工交屋。預計明年將在雙北市推案，總銷超過100億元。

展望2023年，預計泰山、桃園共五大新案完工交屋，累計至2026年之間，預計將有355億元新案完工，業績有機會持續成長。

郭長庚表示，新潤明年新潤推案計畫，估計超過百億元，包括：總銷36億元的板橋江翠北側重劃區、總銷69.37億元的北士科新洲美段第二季登場等，共兩大新案。

郭長庚表示，回顧2022年，是非常忙的一年，手中九大案容易進行，但唯一遺憾是今年兩案原來要完工交屋，但其中一個會拖到明年再交屋大園透天別墅案，預計明年第一季完工交屋，今年最大業績來源是土城案，交屋率達九成多。

郭長庚表示，今年新潤推案達199億元，平均銷售率高達七成多，會陸續在未來幾年完工交屋。

郭長庚表示，目前手邊存量，已安排到2027年之後，朝向永續發展邁進。

郭長庚表示，新潤將持續布局北台灣的自住市場，中長期營收成長動能，來源無虞。