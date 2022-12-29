民進黨政府主政下，兩岸關係急凍，民進黨高喊抗中保台，並揚言強化國防。國民黨立委江啟臣今提醒，國防不是只有軍事手段，還包含政治等手段；全世界戰爭都是因政治而起，結束則由政治談判或軍事手段結束，後者多具慘烈、毀滅性。

江啟臣認為，蔡英文總統執政後，過去沒有軍機擾台事件、台海中線模糊化、無人機干擾外島防禦，兩岸現狀已經改變，這樣的改變若沒辦法有效緩解，對國防是持久的消耗與心理戰；民進黨政府軍事沒做到嚇阻，政治上沒做到對話。

江啟臣說，軍事上要嚇阻，政治上也要設法對話，緩解軍事衝突可能性，戰爭爆發前都是七分政治、三分軍事；美中即使競爭也要對話，才能確保不發生軍事衝突，兩岸要避免擦槍走火，對話也具一定重要性。

江啟臣也提到，民進黨2013年時曾提出國防政策藍皮書，主張國防預算應占GDP的3％，但完全執政以來均未達標，明年國防公務預算加特別預算僅占2.43％；今年也只有2.24％，真正達標是前總統馬英九執政初期的2008與2009年。

江啟臣說，民進黨政府口講抗中保台，國防經費比馬政府時代兩岸相對和緩時還低，3％GDP國防政策跳票，軍購也是講一堆，嘴巴講比較多，做得處處受限，真挺國防還假挺國防？

國民黨智庫今舉辦「中華民國國安政策之檢討」座談會，江啟臣表示，民進黨將國防完全依賴美方，已成當前國家安全危機，但美方也希望台灣有一定防衛能力，不要把美國拖下水，民進黨做法讓美方害怕，這也是美國會有所謂棄台論發生。

台大政治系教授左正東認為，民進黨政府沒有大陸政策，只有管與防，像是對陸資來台要求的管制愈來愈多，兩岸關係惡化已成威脅中華民國生存發展洪患，讓我國防空識別區與海峽中線等管轄範圍接連失守。

國民黨智庫召集人林郁方表示，民進黨沒意願和中國大陸和解，外交上又過分相信與依賴美國，把國防、國安與軍事等同，忽略軍事對立源頭是因政治上的對立。

林郁方認為，民進黨兩岸政策低估大陸壓低中華民國生存空間能力，高估美國幫助台灣對抗大陸意願，缺乏修補兩岸關係策略，主政5年斷8個邦交國，被迫退出諸多國際組織，都是失敗的兩岸政策造成。