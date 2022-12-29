創世基金會連續舉辦33年的「寒士吃飽30」活動，今年募款不太順利，還不到六成，獅子會等多個團體今（29日）捐贈物資拋磚引玉，懇請民眾一起關懷弱勢。（周麗蘭攝）

創世基金會連續舉辦33年的「寒士吃飽30」活動，今年募款不太順利，還不到六成，獅子會等多個團體今（29日）捐贈物資拋磚引玉，呼籲民眾一起關懷弱勢。

斗六獅子會、雲鳳獅子會、婦聯會斗六支會、大同醬油、力匯國際驛璽實業等團體，捐贈多箱營養品、看護墊等物資給創世基金會斗六院，院方把裝有物資的箱子疊成一隻可愛大金兔，感謝愛心團體關心弱勢植物人及其家庭。

院長張曉蓉指出，過去「寒士吃飽30」活動是邀請弱勢朋友享用溫暖年夜飯，因疫情之故改為送即時料理、罐頭、肉鬆等，外加一包紅包；疫情衝擊民生經濟3年，加上物價上漲，今年募款不太順利，剩下不到2周就要發送，捐款還不到6成，「送禮到家」，愛心專線05-5377855。

張曉蓉表示，近2年來捐款、物資縮水許多，甚至每月300元的定額捐款也有不少人忍痛暫停，物價上漲使得看護用品也都漲價，獅子會等團體送的看護墊是住民1個月用量，還是希望民眾能定期定額，每天10元、每月300元捐助，也請大家相挺支持。