我國第三波疫情來襲，多個醫學會今召開衛教記者會，呼籲國人踴躍接種疫苗提升保護力，同時也有專家呼籲政府應採購BNT次世代疫苗，提供長者更多的疫苗選擇，對此疾管署長周志浩表示，目前都有持續與BNT往來，表達評估採購的意願，同時也不排除擴大對次單位蛋白疫苗Novavax進行採購。

周志浩今出席由台灣感染症醫學會、台灣家庭醫學會、中華民國糖尿病衛教學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國癌症醫學會共同舉辦的「迎向疫後新未來 新冠肺炎衛教記者會」，他表示國內防疫表現亮眼，相較其他OECD國家，台灣超額死亡率排名倒數第四，靠的是醫護人員、各界學者及公衛體系無私付出，但對於未來疫情，仍有賴國人提前做好準備。

上述五大醫學會於今天公布國人防疫認知水平調查，發現雖然有七成民眾對未來疫情表示樂觀，卻仍然有三成六的民眾不知道有哪種方式可預防新冠肺炎，僅1.7％的人能回答高風險族群為哪些人，甚至在調查中沒有人能回答口服抗病毒藥的領取資格。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，從這份調查可看出，國人對新冠肺炎的認知仍有待加強，如現在就鬆懈，恐將成為下一個防疫漏洞，使得第三波疫情大幅反撲，呼籲國人雖然政策已鬆綁，但仍不可輕忽防疫。

台灣家庭醫學會理事長黃信彰指出，面對疫後新生活，民眾應遵守四大防疫守則，其中包含接種疫苗、及時快篩、把握黃金五日治療期服用抗病毒藥物，最後則是確實配戴口罩、勤洗手，他也呼籲政府應加緊準備BNT次世代疫苗，提供過去接種BNT的長者使用，讓過人有更多選擇。

周志浩回應，目前疾管署持續與BNT保持聯繫，並已表達評估採購之意，不過現有的BNT疫苗還剩數百萬劑，有無採購必要仍需多方考量。此外，周也指出國內目前僅剩Novavax一款次單位蛋白質疫苗可供接種，考量其疫苗的特性，將來如全數用鑿，將直接與Novavax官方洽談採購事宜，不再透過COVAX平台供應。