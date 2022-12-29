環狀線經營權契約至明年1月底，新北市長侯友宜今天再被問到是否確定由新北收回經營時表示，目前雙北洽談過程一切非常順利，會按契約精神，分階段作好銜接，讓營運不中斷，並讓搭乘捷運的市民朋友便利，雙北會好好合作。
對於北市議員認為環狀線交由新北經營會增加不少成本，侯友宜強調，最重要是要讓雙北市民使用捷運更加方便、更加舒適，營運計畫按照雙方合作精神，讓市民搭乘捷運更舒適方便。
環狀線經營權契約至明年1月底，新北市長侯友宜今天再被問到是否確定由新北收回經營時表示，目前雙北洽談過程一切非常順利，會按契約精神，分階段作好銜接，讓營運不中斷，並讓搭乘捷運的市民朋友便利，雙北會好好合作。
對於北市議員認為環狀線交由新北經營會增加不少成本，侯友宜強調，最重要是要讓雙北市民使用捷運更加方便、更加舒適，營運計畫按照雙方合作精神，讓市民搭乘捷運更舒適方便。
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