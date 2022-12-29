環狀線經營權契約至明年1月底，新北市長侯友宜今天再被問到是否確定由新北收回經營時表示，目前雙北洽談過程一切非常順利，會按契約精神，分階段作好銜接，讓營運不中斷，並讓搭乘捷運的市民朋友便利，雙北會好好合作。

對於北市議員認為環狀線交由新北經營會增加不少成本，侯友宜強調，最重要是要讓雙北市民使用捷運更加方便、更加舒適，營運計畫按照雙方合作精神，讓市民搭乘捷運更舒適方便。

環狀線經營權雙北今協商 游淑慧：最好由同家捷運公司經營
兵役拍板延長為一年 侯友宜：配套應向人民說明
指侯友宜也曾痛失愛子 監委：應對恩恩家屬更有溫度
#新北市 #環狀線 #侯友宜 #雙北 #經營權