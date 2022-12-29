王淨裝扮成俏麗少女推銷員，許光漢飾演的直男警察也目不轉睛盯著美腿看。（金盞花提供）

王淨裝扮成俏麗推銷員，露美腿色誘製毒工廠外的保鑣。（金盞花提供）

億萬票房導演程偉豪全新類型動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》除了找來許光漢、林柏宏雙帥主演外，還邀到北影影后王淨飾演「地表最正警花」林子晴，她片中臥底造型百變，多場動作武打戲更親自上陣升格「動作女星」，有場一鏡到底跑百米追毒販的橋段，王淨奮力狂奔，不過因下雨地滑，竟當場「大犁田」撲倒，她卻反過來安撫工作人員說：「大家好像都很緊張，我其實是跌倒專家啦，日常生活就常跌倒，害大家擔心很抱歉。」

該片上週發布正式預告，除搞笑劇情，還融入超狂動作場面。許光漢飾演恐同男警吳明翰，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，為查出毛毛死因，一人一鬼誤入重大刑案現場。王淨飾演的警花林子晴則在偵辦案件的臥底行動中扮演重要角色，她片中造型百變，化身捲髮孕婦跟許光漢出任務，又扮成俏麗少女推銷員打探敵情。王淨笑說，很會喬裝臥底這一點，她跟林子晴完全不像，「我應該是3秒立刻露餡那種人，我們最像的地方大概是翻白眼，林子晴的招牌白眼，就是我平常聽朋友講爛笑話時的表情。」

聊起片中造型，王淨對益生菌推銷員的裝扮印象深刻，由於當天寒流來襲，她僅單穿一件帽踢大露腿，試圖用美色讓製毒工廠外的保鑣放下戒心，她害羞說：「我從影以來為數不多的露腿畫面就獻給這部片，獻給程偉豪跟子晴這個角色了。」但冷風不斷灌進衣服內，讓她講台詞都直發抖。她這回還首度升格「動作女星」挑戰武打戲，「我本身是肢體障礙，除了跳舞的電動遊戲以外，完全沒有肢體上的才能。」

劇組在開拍前，安排她跟許光漢接受金馬獎最佳動作設計得主洪昰顥的扎實訓練，包括打鬥套招、持槍姿勢等，她表示：「上完課有比較安心，不然很怕出手失誤，當場打爆許光漢的臉。」但她也要告解一件事，開拍首日，她要用竹籤戳許光漢的手，結果用力過猛，真的戳下去，導致許光漢手指留下一個小紅點，她表示：「我畢生最害怕讓對戲演員受傷，光漢一直說沒關係，但我至今仍心有餘悸。」

拍攝過程中，王淨也不小心掛彩，有場跑百米追捕吸毒犯的戲，她直接摔出鏡頭外，嚇壞眾人，這場戲導演要拍一鏡到底，王淨不顧一切奮力往前衝，半途卻被自己絆倒，突然消失在鏡頭前。而初次跟導演程偉豪合作，王淨感受到導演工作很有條理，也有蠻鬧的一面，走戲時無意間的小玩笑，聊聊就真的放進劇本，冒出蠻多驚喜火花。程偉豪則說，先前留意到王淨，是發現她私下社群互動很幽默又古靈精怪，跟她過往大銀幕角色很反差，加上林子晴是個警花，需要超高顏值才足以說服觀眾，就決定向王淨遞出邀請，合作後發現她很聰明，也讓表面看似花瓶的女警角色更加立體有趣。

《關於我和鬼變成家人的那件事》將於明年2月10日上映。