諾華製藥(Novartis AG)在周三指出，公司將支付2.45億美元，以解決一項反壟斷訴訟；該家瑞士公司遭指控，試圖延後在美國市場推出治療高血壓藥Exforge的仿制藥。

諾華表示，與直接買家、間接買家、零售商的和解，仍需要曼哈頓聯邦法院批准，以解決圍繞在此事的所有索賠要求。

藥房連鎖商CVS健康、連鎖超市Kroger、藥店Rite Aid、藥品銷售商Walgreens Boots Alliance都是此樁始於2018年的民事訴訟原告。

該集體訴訟起源於諾華與遠藤國際製藥(Endo International)子公司Par製藥的授權協定。

諾華和Par製藥被控非法達成一項協議，並延後推出較便宜的通用型高血壓藥、Exforge仿制藥。據了解，Exforge藥可治療高血壓，並降低中風風險。

據法院文件顯示，在通用版本推出之前，諾華品牌的Exforge藥在美國的年銷售達到4億美元。

諾華股價周三下跌了0.4%，為84.5瑞士法朗。