在現代社會中，越來越多人想利用投資來賺取被動收入，希望能夠早日實現財富自由，《科技紫微網》運勢專欄指出生肖雞、生肖馬、生肖猴、生肖虎容易聽到發財機會就失去理智，甚至被誘惑給打敗，越陷越深。

▍第四名：生肖雞

儘管生肖雞還算理智，但想翻身、渴望躋身上流的慾望特別強烈，往往容易在傳銷騙局栽跟頭，重要的是，屬雞的人自認意志堅定，不會被話術矇騙，見好就收，只是想試試看是不是真的，為此越陷越深，當心最後血本無歸。

▍第三名：生肖馬

與其說是被發財機會玩弄，不如說是被人設計，一旦身邊好友說這個很賺錢，生肖馬會義氣地拿出錢來，讓朋友拿去投資，想開口問問目前的績效，換來一句「不相信我嗎？」就打退堂鼓，需特別小心身旁友人利用友情包裝的陷阱。

▍第二名：生肖猴

投資管道百百種，生肖猴只要看到稍有興趣的發財機會，或當下熱門的投資項目，心裡就會開始鼓譟，這個玩玩，那個試試，遍地開花，但一次投資太多標的，根本應付不來，最終那些誘人的發財機會，會讓他們自顧不暇。

▍第一名：生肖虎

面對刺激、回報高的投資工具，生肖虎最容易被吸引，偏偏他們沒有耐心去分析、估算，也不會做好萬全準備再行動，反而是聽到小道消息就想試試手氣，若把投資當賭博，小心十賭九輸，得不償失。