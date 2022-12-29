台北市第三選區立委補選明年1月8日登場，無黨籍候選人蕭赫麟今早帶著寫在超大塑膠板上的「辯論戰帖」，到中山區中山市場找正在掃街的國民黨候選人王鴻薇，和蕭赫麟見面的王鴻薇笑說「我終於見到你了」，並在戰帖上簽名，但前提是3個人共同辯論才有意義。

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇簽署超大「辯論戰帖」。（王鴻薇辦公室提供／李奇叡台北傳真）

王鴻薇今早前往中山市場掃街拉票，碰上拿著辯論戰帖的蕭赫麟，兩人見面時氣氛融洽，王鴻薇開心表示「我終於見到你了」，還主動要求合照。

蕭赫麟說，其實他今天本來要去立法院給王鴻薇讚聲，但因為沒辦法進去，他覺得國民黨團的訴求很好，但他想補充一點，有些青年因為經濟不景氣被迫非自願離職，這個應該也要加進去，「這個你再幫我轉達一下」，王鴻薇則霸氣回應「好，我來跟黨團反映」。

蕭赫麟指出，他本來拿著戰帖先找吳怡農簽，但吳怡農說要王鴻薇先簽，王鴻薇隨後爽朗答應，她強調，她很歡迎辯論，但前提要是3個人，蕭赫麟也回應「當然、當然，這樣才有意義」。

王鴻薇簽署戰帖前說，我來寫，大家來看「這個歷史的時刻」，蕭赫麟也說「這才叫民主」，由於現場下著小雨，王鴻薇換了幾次筆才成功簽署。待簽完戰帖後，蕭赫麟說「希望我們三人可以依照民主程序，台灣選舉的民主應該要三個人來辯論」，王鴻薇則表示，地點時間可以再研議，雙方隨即握手合照。