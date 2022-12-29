中興電工布局電動車充電站，再有斬獲！29日宣布，再度拿下國道高速公路服務區充電站8年經營權，計有蘇澳服務區等6站、44個充電車位，加上第一期4站，以自有品牌iCharging運營的電動車充電站達10站。中興電表示，中興電也持續在全台建置電動車充電站。

中興電看好電動車充電樁及充電站市場大有可為，2021年2月1日正式拿下湖口、清水、東山及等4個國道休息站服務區電動車充電站，8年營運權標案，29日宣布，第二期新增蘇澳服務區、泰安服務區南北向、關西服務區以及仁德服務區南北向總計6站，44個電動車快充停車位。

中興電指出，全國首創國道超充站導入智慧電網系統，其中啟用氫燃料電池作為創能來源，其氫燃料電池已擁有世界8家電信業者認證，奠定綠能交通典範。中興電是全球唯一同時具備氫燃料電池及智慧型微電網技術的重電設備大廠，並結合旗下各品牌豐富的整合實力，擁有滿足未來12年進入全面電動車時代發展所需之能力。第二期國道超充站共計44個充電車位，中興電iCharging預計設置單樁350kW，以滿足國道電動車主高速充電需求。

中興電表示，中興電iCharging歡慶再度奪下國道電動車充電站標案，再度推出插槍即充活動，車主只要綁定成功，明年4月30日前可享每度電6.5元優惠。