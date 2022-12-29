楊勇緯透過親身示範與逐步講解，傳授柔道對敵致勝的實戰技巧。（致民國中提供／李京昇苗栗傳真）

眾人開心合影留念。（致民國中提供／李京昇苗栗傳真）

「柔道男神」楊勇緯在2021年東京奧運，拿下台灣史上第1面柔道銀牌，成為台灣體育界代表人物之一，行事低調的他，與哥哥楊俊霆利用休假時間，前往苗栗縣苑裡鎮致民國中活動中心，指導苑高、致民國中及鄰近國小的青少年柔道小選手，過程中展現男神魅力，相當親民又細心，深受小選手們喜愛。

活動發起人縣立苑中教練莊登洲，同時邀請台灣體育大學劉文等國家教練、富春國小教務主任呂耀宗、台中市體育發展局蔡宗昌專員、福興武術賴益銘教練、致民國中吳宛青教練等６位柔道金牌教練，辦理柔道大會師，透過技藝交流向下紮根。

在活動中心場館中，奧運男神楊勇緯、「東奧銀牌造王者」楊俊霆及到場的所有教練，昨天下午現身會場並且都著裝，親自下場指導陪練。在一次次投技、固技及當身技的示範與對戰中，青少年小選手們除了一睹奧運男神的風采之外，也提升了更多的自信與對戰技巧，校方也相信在不久的將來，一定會有更亮眼的成績，為校、為縣奪牌爭光。

而楊勇緯過程中毫無架子，展現出親民柔和一面，並且透過親身示範與逐步講解，傳授柔道對敵致勝的實戰技巧，獲得苗栗縣高國中小柔道小小選手的歡呼與熱烈迴響。