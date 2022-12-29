27歲黃姓女子自駕小客車，載著25歲劉姓先生和4歲女兒、3歲兒子，清晨出門上班上學，行經溪湖鎮河東路時，自撞路旁宮廟的圍牆，並擦撞路旁自小客。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

27歲黃姓女子自駕小客車，載著25歲劉姓先生和4歲女兒、3歲兒子，清晨出門上班上學，行經溪湖鎮河東路時，自撞路旁宮廟的圍牆，並擦撞路旁自小客。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮出現離奇車禍，27歲黃姓女子自駕小客車，載著25歲劉姓先生和4歲女兒、3歲兒子，清晨出門上班上學，行經溪湖鎮河東路時，自撞路旁宮廟的圍牆，並擦撞路旁自小客，丈夫因受猛烈撞擊，在副駕駛座上彈起，頭撞車頂，送醫急救竟不治身亡，警方調查這起死亡車禍，黃女表示，開車途中，看到小蟲飛來停在她的手臂，手抖一下，竟自撞造成無法挽回的悲劇。

溪湖警分局調查，自撞車禍發生在11月30日7時14分許，黃女駕車載著１家４口，沿著溪湖鎮河東路北往南直行，自撞路邊圍牆，車頭嚴重毀損，並擦撞停放私人土地上自小客車，造成左前車頭有刮痕。

由於撞擊力道猛烈，先生送往衛福部彰化醫院急救，不治死亡，，醫師檢查男子頸椎因撞擊導致嚴重受傷，研判傷害到中樞神經系統，造成休克致死。黃女則胸口挫傷，女兒頭部擦傷、兒子小腿骨折。

因為自撞，先生走了，小孩子沒爸爸，全家被悲痛淹沒，劉女相當懊惱，小蟲突然飛進來，手抖一下，瞬間就撞了，根本來不及反應，消息傳出，地方都很震驚。

警方29日表示，因為行車紀錄器沒錄到關鍵畫面，無法確認男子是否繫上安全帶，最近日夜溫差大，白天車內暖和，蚊子、昆蟲飛進車內，駕駛人驅趕飛蟲，一定要停車，不要邊開邊動作。並且上車，前、後座都要上繫上安全帶。