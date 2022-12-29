台南市正副議長選舉傳黑金介入，中廣董事長趙少康今表示，「投自己1000、投對方2000，3票綁一起加5000」，在地方早就傳得沸沸揚揚，檢調都不知道？賣、買票都違反選罷法刑事罪，不管議長、議員當選都無效、應抓起來，檢調查不查？

趙少康也點名，相關情形蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、民進黨立委陳亭妃與國民黨主席朱立倫都不知道？怎麼不震怒、一句話都不說？還是只要當選的是民進黨的議長、副議長，檢調就可以裝睡？

趙少康說，民進黨天天喊著要掃黑掃金，現在發生這樣的醜聞，是為了支持民進黨的理念？還是跟民進黨人有不可告人的貓膩？

趙少康認為，要查很簡單，問一下房仲「現鈔買房奇不奇怪」？再加上有的人投票前失蹤、有的人被黑道押上車帶走等，行政院前院長郝柏村上台前常聽到的「節目」，在蔡蘇政府時代都復活了，這是不是叫「黑金復辟」？