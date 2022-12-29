台東縣卑南鄉太平地區昨日發生駭人命案，1名21歲李姓男子倒臥家中浴室無呼吸心跳，台東縣消防局昨日下午3點許接獲報案後電話線上指導報案人CPR，消防人員趕到現場時發現李男全身多處傷痕和瘀青，雙手還留有遭綑綁的膠繩，警方到場隨即拉起封鎖線進行採證，發現兇嫌疑似是報案及幫忙急救的「友人」，立即將他帶回偵訊。

台東縣卑南鄉太平地區昨日驚傳命案，1名少年疑因債務糾紛遭毆打致死。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

報案友人稱「從外面上班回來時才發現李男倒臥浴室」，據現場急救人員表示，趕到現場時發現李男已失去呼吸心跳，正被友人拖到浴室門口實施CPR，人員現場對李男實施AED並送醫可惜急救無效，也同時發現李男身上有多處外傷、瘀青等傷口，手上有被膠帶綑綁痕跡，不太尋常。

台東縣卑南鄉太平地區昨日驚傳命案，1名少年疑因債務糾紛遭毆打致死。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

警方到達現場後，立刻拉起封鎖線進行採證，發現浴室洗手台也破碎，兇嫌疑似就是替李姓死者叫救護車及CPR的該名「友人」，警方鎖定嫌犯在幾個小時內迅速將人帶回偵訊。

台東縣1名少年疑因債務糾紛遭毆打致死，雙手還留有遭綑綁的膠繩。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

據了解，兩人疑似有債務糾紛，兇嫌憤而動手行凶，未料出手過重，導致李姓男子當場被打死。