大陸教育部網站29日發布十三部門印發《關於規範面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》，准許中小學生「非學科類」培訓日常營運，內容應符合培訓對象的身心特點和教育規律，不得開設學科類培訓相關內容。培訓時間不得和當地中小學校教學時間相衝突，線下培訓結束時間不得晚於20：30，線上不得晚於21：00。非學科類培訓機構要堅持公益屬性，實行明碼標價和資訊公開。

《意見》要求，培訓收費實行指定銀行、專用帳戶、專款管理，不得使用培訓貸方式繳納培訓費用，鼓勵採取先提供培訓服務後收費方式營運。培訓機構不得一次性收取或以充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用，且不得超過5000元（人民幣，下同，約合新台幣2萬2000元）。

2021年7月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，部署實施「雙減」工作。一年多來，在大陸各地及社會各方共同努力下，學科類培訓治理取得階段性進展。在此基礎上，為回應社會關切，加快解決非學科類培訓出現的問題，全面規範非學科類培訓行為，維護廣大學生及家長合法權益，對非學科類校外培訓治理作出系統部署。

《意見》指出，要全面規範非學科類培訓，使其成為學校教育的有益補充，促進學生全面發展和健康成長。

《意見》強調，各地要明確非學科類培訓主管部門、設置標準和准入流程。各省（區、市）要區分體育、文化藝術、科技等類別培訓機構，明確相應主管部門。由省級主管部門牽頭制定相應類別線上和線下培訓機構的基本設置標準，明確底線要求，培訓場所必須符合大陸國家關於消防、住建、環保、衛生、食品經營等法律法規及政策要求，從業人員必須具備體育、文化藝術、科技等相應類別的職業（專業）能力資質。不得聘用中小學在職在崗教師，聘用外籍人員須符合大陸有關規定。非學科類機構須依法取得有關主管部門的行政許可後，再依法進行法人登記。要對現有機構進行全面排查、對標整改。

《意見》強調，要規範非學科類培訓日常營運。非學科類培訓內容應符合培訓物件的身心特點和教育規律，不得開設學科類培訓相關內容。

《意見》強調，要加強非學科類培訓日常監管。培訓機構法定代表人和實際控制人為安全管理第一責任人，要切實履行好安全職責，遵守建築、消防等安全相關規章制度，及時消除安全隱患。

《意見》明確，要做好非學科類培訓規範治理的配套改革。強化學校教育主陣地作用，促進學生學習更好回歸校園。