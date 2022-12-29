新潤(6186)2022年完銷4筆個案，但受疫情與工料雙漲影響營建工程進度，今年度完工交屋建案有總銷28.4億元的新北土城-新潤心城案，預期將在12月中開始過戶。董事長郭長庚強調，新潤2023~2026間完工交屋儲備量為355億元，在手案量來源無虞。

2022年台灣房市面臨疫情、升息、通膨與工料雙漲等衝擊，房市交易進入冷靜期，郭長庚說，掌握銷售與發包期間相近優勢，精準掌握營建成本控管，維持建案利潤，2022年的9筆建案穩健銷售，平均銷售率逾7成業績，將陸續隨完工交屋貢獻未來營收成長動能。

新潤2023年預定有五大建案進入完工交屋期，累計總銷達76.2億元；2024年則有三大儲備交屋建案，合計總銷金額約76.2億元；2025年預定完工交屋三大建案，總銷金額達103億元，統計2023~2026期間，新潤在手完工交屋儲備量為355億元。

新潤興業維持每年推出兩大建案入市，明年預計推出台北市北投區新洲美段與新北市板橋區江翠段D區，兩大建案合計總銷金額105億元。

今年台灣房市受到全球升息、通膨等因素，以致房市交易轉趨保守，郭長庚說，公司彈性的客製化付款方案，提供自住首購族群更優選的購屋資金規畫，加上「潤建築」的品牌力升級，口碑行銷為公司新建案加持，推升建案銷售速度，今年公司更突破桃園戰區，布局建案插旗台北城，希望提供優質的親民價建築，讓首購族也能享有豪宅規格。