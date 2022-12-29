花蓮縣豐濱消防分隊舊廳舍位在斷層旁，地震發生恐有安全疑慮，消防局去年斥資逾5300萬元在東海岸風景區內新建新廳舍後，今正式啟用。（羅亦晽攝）

花蓮縣豐濱鄉地形狹長，轄內僅豐濱及水璉兩個消防分隊肩負災害救援工作，其中豐濱分隊位處地基沉陷處且鄰近奇美斷層，地震發生恐有安全疑慮。消防局去年斥資逾5300萬元在東海岸風景區內新建廳舍，並在旁設置一座「消防栓」瞭望塔供民眾欣賞海景，今啟用後，將替豐濱再添1處打卡熱點。

豐濱鄉屬臨海偏鄉，醫療資源較匱乏，如發生嚴重傷病狀況，需後送花蓮市區大型醫院治療，車程至少1小時，凸顯消防分隊穩定運作的重要。

由於，花蓮海岸線長達175公里，位於海線上的豐濱鄉僅豐濱及水璉2個消防分隊，其中，豐濱分隊緊鄰八里灣溪，廳舍結構因地基遭河水沖刷沉陷產生裂縫，加上位處奇美斷層旁，如發生地震，建物恐有倒塌疑慮，因此，消防局自2018年起便積極尋覓合適土地重建，確保分隊在災害之際能正常運作。

消防局最後選址於女媧娘娘旁的海岸風景區內重建豐濱分隊廳舍，工程總經費約5379萬元，去年10月底動工，今年12月初完工，縣長徐榛蔚、豐濱鄉長邱福順、消防局長林文瑞等人今亦同替新廳舍揭牌，宣布正式啟用。

花蓮縣消防局斥資逾5300萬元在豐濱鄉東海岸風景區內新建豐濱分隊新廳舍，並在旁設置一座「消防栓」瞭望塔供民眾欣賞海景，今啟用後，將替豐濱再添1處打卡熱點。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局斥資逾5300萬元在豐濱鄉東海岸風景區內新建豐濱分隊新廳舍，並在旁設置一座「消防栓」瞭望塔供民眾欣賞海景，今啟用後，將替豐濱再添1處打卡熱點。（羅亦晽攝）

豐濱分隊新廳舍總樓地板面積約307坪，為地上3層建築物，可容納消防人員辦公、5輛以上救災、救護及勤務車輛，特別的是，建築師發揮巧思，結合台11線沿海風景，在廳舍旁打造一座以消防栓為意象的瞭望台，並在瞭望台3樓及廳舍2樓設置觀海平台，供民眾欣賞海景，同時也貼心將消防人員活動區域與民眾進出動線分開，今隨廳舍啟用開放參觀後，勢必將成觀光助力，帶動地方人潮，作為豐濱鄉未來新地標。

位在花蓮豐濱消防分隊新廳舍前的「海港1號」智慧型站牌，今隨廳舍啟用揭牌，山海意象的外觀相當吸睛。（羅亦晽攝）

此外，縣府建設處自2020年起陸續在13鄉鎮建置智慧型站牌，預計興建400座，目前已完成160座，力拚明年2月將全數完工，其中，位在豐濱分隊新廳舍前的「海港1號」智慧型站牌，今隨廳舍啟用揭牌，且山海意象的外觀相當吸睛。

縣府表示，該站牌是與知名剪紙藝術家楊士毅合作，以「太陽的故鄉」形塑花蓮城市整體意象，設計出花蓮的太陽溫暖照拂山海大地的獨創雕花站牌，象徵日夜裡閃亮太陽的能量綻放在洄瀾山海間，此款站牌未來也會分布建置在台9線及台11線上。