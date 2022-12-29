新北市交通義勇警察大隊中和中隊51歲隊員夏啟華，本月16日晚在中和區建八路執勤時，車流中突然竄出1輛自小貨車，高速衝撞夏啟華，夏員當場失去呼吸心跳，經緊急送往醫院急救仍宣告不治，噩耗傳出，夏啟華的同事及親友均感錯愕悲慟。

中和義交夏啟華值勤中不幸遭撞身亡。（警方提供）

據了解，夏啟華與妻子育有尚就讀國小4年級的女兒，一家三口與70歲的老母親同住，從經濟來源到家庭事務，均由夏員一肩扛下，除義交工作外，其餘時間均全心全意照顧妻女和老母親，夏啟華驟逝，遺眷頓失心靈及經濟支柱。

新北市警察局長黃宗仁第一時間獲悉，深感悲慟及不捨，立即趕往醫院關切及慰問，除對家屬表達關心外，也指示中和分局分局長李建廣，務必主動且全力協助遺眷處理後續治喪事宜。

李建廣表示，夏啟華身後留下老母親、妻子及年僅10歲的女兒，家庭頓失經濟依靠，期盼社會各界善心人士發揮同理心及關懷之情，共同發揮愛心，協助遺眷度過難關。

為全力協助夏啟華的遺眷，中和分局發起義交「警心行動」，希望各界展現愛心，為奉獻交通疏導工作的義交弟兄，協助照顧他的家庭，呼籲社會善心人士慷慨解囊相助。