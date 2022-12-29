先前盛傳即將來台加盟PLG高雄17直播鋼鐵人的大陸CBA廣州龍獅林書豪，29日突然無預警發佈離隊，他自己在IG上面發布相關離隊訊息，強調他已經跟廣州龍獅達成協議，目前將會回到美國舊金山灣區家中休息調整，是否來台打職籃有待觀察。

林書豪突然在IG上發布離隊內容如下，「經過很認真的考慮，並和廣州龍獅俱樂部友好協商後，我不得不遺憾的告訴球迷們，我決定提前結束這個CBA賽季的征程。

大家都知道，這個賽季我沒有太多的上場時間，作為球員我肯定覺得應該打更多，可是我也尊重教練組的決定。我仍然如此熱愛籃球並希望走上賽場，我會先回到灣區調整一段時間，再跟家人決定我的下一步。

感謝CBA，感謝廣州龍獅俱樂部，感謝我的教練團隊和隊友們，當然更要感謝我的球迷，一直陪我走過這段與眾不同的旅程。這三年，我特別遺憾沒有真正的機會在你們面前比賽，非常想念你們。後會有期！愛你們#信我所行」