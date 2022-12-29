陳淑芳（右）與隋棠在片中飾演婆媳。（台北双喜電影提供）

屁孩（右起）、陳淑芳、盧以恩開心在台北賓館合影。（台北双喜電影提供）

「國民阿嬤」陳淑芳出道逾一甲子，2020年更以《孤味》和《親愛的房客》同時榮獲金馬獎最佳女主角及最佳女配角，創下史上前所未有的紀錄。這位國寶級影后，對於各種角色的詮釋都有其獨到的表演形式，為人謙和並常保青春的心，活力滿點的敬業精神，深受眾多導演跟演員們尊敬，83歲的她永無止盡追求突破，透過演出展現人生智慧，這次首度演出賀歲片《詐團圓》，讓她難掩興奮之情：「觀眾朋友，過年期間，記得帶全家大小來看我演的電影喔！」

陳淑芳這次甩開過往苦情婆媽形象，身分更從《孤味》「餐廳老闆娘」晉級成國際女企業家，扮演從閩南家族嫁進客家望族的長媳莊黃淑美（Apple），由於客語祖母念為「阿婆」，因此大家尊稱她為Mrs. Apple，她扛住外界的壓力，妻代夫職接下家族「陶瓷」企業打造成名揚海內外的品牌，叱吒商場。對外威嚴專業，對女兒則是疾言厲色的虎媽，但內心對於子女其實有柔軟脆弱的一面，並時時刻刻思念已逝的兒子「阿興」，面對半路殺出的「媳婦」隋棠及「美國金孫」陳昊森，雖懷疑卻又不禁流露出渴望祖孫情的古錐樣貌；而她身為家族當家，為了順利扶持未來接班人，她內心不動聲色盤算計畫。該角色層次豐富，讓她很享受挑戰這個艱難任務，陳淑芳洞悉一切的銳利眼神，搭配量身訂做的服飾及珠寶，整個人霸氣外露。

為呈現莊家大宅百年歷史又富麗堂皇的門面，劇組特別來到台北賓館拍攝，該處原為日治時期的台灣總督官邸，近代也常作為招待外賓的重要場所，並且基於安全保密的考量（怕狙擊手蒐集場地空間資料），攝影機必須得調整拍攝角度，通過各方協調，才得以拍出絕美場景。陳淑芳、盧以恩、屁孩在後花園拍攝合照時，聽聞美國眾議院議長裴洛西來過台北賓館留影，把握機會在同地點拍照留念，陳淑芳還秒入戲笑喊：「為什麼不能進來，這我莊家的祖厝耶！」大家問她是否想像裴洛西一樣，雖已耄耋之年仍有超強體力率團到各地訪問，陳淑芳霸氣反駁：「我金馬影后捏，是裴洛西要像我一樣才對！」兒子「阿興」鍾承翰看到陳淑芳在片場的神采奕奕，也直呼：「她的靈魂根本不是阿嬤」。

《詐團圓》將於明年1月20日在台上映。