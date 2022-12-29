丁噹將為桃園跨年晚會獨家演出。（相信音樂提供）

丁噹跨年夜（31日）將在「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」與歌迷一同迎接2023！丁噹向來是跨年晚會的熱門人選，距離上次陪歌迷倒數已是3年前，這回獨家跨年獻給桃園，將帶著6位性感貓女郎舞者勁歌熱舞，不僅如此，她興奮透露：「一開場就要讓大家嗨翻，除了嗨，還要帶來回憶殺，跟著台下每一個人一起大合唱。」

丁噹今年除了投入《搭錯車》演出，舉辦「當我們再一起」live house巡迴演唱會更是一票難求，因此歌迷都非常期待能在跨年晚會見到丁噹，因此除了將「演唱會的歌單」及橋段搬上跨年舞台，丁噹還貼心安排「回憶殺歌單」，承諾把晚會現場變成超大型KTV，面對跨年夜寒流來襲，不怕天冷的她，唯一擔心就是穿著10公分的高跟鞋熱舞會不慎跌倒。

丁噹日前在五月天演唱會的後台與放浪二勢力開心合照。（相信音樂提供）

丁噹日前在五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」後台，與嘉賓放浪二勢力（EXILE THE SECOND）合照，她直呼：「姐夫很帥，那天他穿白西裝，很像童話中的白馬王子走出來。」開心將和放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI一起在桃園同個舞台跨年，除此之外她也與鼓鼓呂思緯、宇宙人、蕭秉治、白安輪番嗨翻桃園。