寒假旺季將至，金兔年農曆春節又將迎來十天「史上最長年假」，加上2023年美國消費電子展（CES）、台北電玩展接連伺候，大陸又持續擴大網絡遊戲審批名單，「三利多」助攻遊戲族群歲末年終「嗨翻天」，大宇資（6111）盤中一度亮燈漲停，網龍（3083）、歐買尬（3687）、華義（3086）等均逆勢上揚。

不甩大盤重挫，遊戲族群29日逆勢嗨，成為盤面「萬綠叢中一點紅」，大宇資、網龍、華義、辣椒、宇峻、橘子、歐買尬、昱泉全面紅通通，遊戲股王鈊象雖盤中由紅翻黑，也僅小跌0.7％，表現相對抗跌，顯示資金青睞程度。

寒假、明年1月底春節假期將至，加上農曆年將長達十天，遊戲股喜迎「超長旺季」，加上台北國際電玩展將接續於2023年2月2～5日登場，預期可望吸引30萬人潮共襄盛舉，國內包括大宇資、智冠、網龍、弘煜科、真好玩均將參展，為個股增添信心。

此外，大陸繼先前對遊戲產業祭出重拳後，近期似乎態度放軟，持續擴大網絡遊戲審批名單，大陸國家新聞出版署公布12月遊戲審批及進口版號名單，本月下發84個國產線上遊戲版號，創4月來新高。

其中，網龍開發之《黃易群俠傳：重生》也獲得審批，成為唯一一款取得版號的台灣研發遊戲，網龍29日盤中最高價突破50元整數關卡、達51.4元，創近7個月新高。

法人分析，台灣許多遊戲廠商都選擇IP授權模式，也有多家與陸廠合作開發，若大陸加速放寬遊戲審核，相關手握IP的遊戲廠商受惠可期。