外貿協會董事長黃志芳29日於年度記者會宣布，明年2023年全面恢復實體活動，對外主攻美、中東、新南向與日本等拓銷，其中繼2022首辦美國台灣形象展之後，2023年將於日本舉辦台灣形象展，此外，更將於上半年於美國德州達拉斯增設辦事處，中東則於沙烏地阿拉伯首都利雅德設辦事處。

黃志芳指出，2023電動車布局則繼組企業美國訪團後，明年上半年將組德、日訪團。

貿協2023全面恢復實體活動後，預計開辦至少26項國際專業展，除了實體之外，貿協三年來建構的Digital Go數位行銷亦將同步在26個大展進行，成為最大附加價值，他強調，open AI驚人擴散力，五天突破百萬人次觸擊，亦是明年發展重四占。

黃志芳說，明年實體會展全面啟動，將有機會讓營收回到損益兩平，而在市場開拓方面，明年將美國、日本、新南向及中東等四大市場列為重點，預計將在美國德州達拉斯、沙烏地阿拉伯首都利雅德開設新據點，並同步籌組訪團；而日本方面，則是將預計將旗艦級台灣形象展移師日本東京，將台灣形象展推向另一高峰。

看好全球後疫情時代，貿協年度工作重點之一就是全面恢復1年300多場國內外實體會展、交流活動，國內方面，明年2月將由台北國際工具機展打頭陣，目前報名已經爆滿，對明年會展業恢復生機樂觀期待，預期營收可回到損益兩平。黃志芳說，今年的營收在疫情影響之下，還是有小額虧損，但是明年我們期待全面的會展恢復動能之後，我們營收會有大幅改善，而且很有希望能夠追求損益兩平。