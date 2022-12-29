基隆市長謝國樑29日上午表示，他近日已經與律師聯絡，針對競選期間向蔡適應提告的相關案件，民事案件全數撤訴，刑事相關案件，也將會向檢方或司法機關表達和解意願。謝國樑強調，市民不希望看到市長和立委互告，而是希望看到共同為基隆合作努力。

謝國樑表示，他與蔡適應會面時，並未提到撤訴相關事宜。他認為，選舉已經落幕，民眾也不希望看到選出來的市長與基隆唯一的區域立委互相提告，而是希望看到兩人能夠共同為基隆合作，為市民謀福利。因此他近日與律師聯絡，撤回競選期間對蔡適應提出的民事告訴。

至於刑事訴訟，謝國樑表示，將會在審理過程中，由律師向檢方提出有和解的意願，希望藉此讓民眾看到代表民意的兩人相互合作的意願。

蔡適應表示，基隆有許多交通的建設，需要中央和基隆市政府一起來努力，對於謝國樑提出台鐵交通直達車的想法，他會盡力協助，特別是基隆的通勤人口龐大，雙方能有為市民服務的共識，他會以基隆市民的需求為導向一起來努力。

蔡適應在會中也提醒謝市長，基隆捷運地方政府的部分，還有一些程序要處理，要提早做準備讓市民朋友知道進度，還有各階段的工作事項。

最後，蔡適應說，目前基隆的交通還是市民最在意的事情，雖然兩人的政見和理念不同，但是改善交通的部份，是兩人現階段的共識，兩人談話氣氛良好，基隆市政府有需要與中央溝通的部份，他也會努力的協助。