體味可辨單身，胸腔暨重症科醫師黃軒分享，國外有研究發現，女性可以聞到並辨別男性單身與否，而男性單身的時候，體味會比有伴侶的時候還要更濃厚，也會更加的陽剛，因此會更吸引女性。

黃軒今在臉書上分享，嗅覺常常被大家忽略，但可能是科學中最敏感的感官。無論是男女的性行為或是社交行為，很多都和「鼻子」有著密切的關聯。不知道大家有沒有在生活中，突然間聞到哪個男性或是女性的體味？

黃軒表示，澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）的研究發現，女性可以聞到，並分辨出單身男性和已婚男性的體味。單身男性散發的體味會比非單身者更濃厚，也會更加吸引女性的注意。有趣的是，非單身的女性會認為單身男性的體味更陽剛，但對單身女性而言，卻不會有這樣的感覺。

黃軒透露，女性單身與否對於單身男性體味的感受不同，各個研究團隊的說法都不一樣，有些研究認為，男性荷爾蒙（睾固酮）越高，男性的體味就會越重，而通常沒有伴侶的男性，睾固酮濃度會比較高，所以已婚女性會很敏感的發現差異；但也有人認為，可能剛好已婚女性處在排卵期，所以對男生體味更敏感，也更容易被吸引。

黃軒也說，有些專家猜測，男性的體味，不全是受荷爾蒙影響，生活型態的不同、身體健康狀態及腦視丘都可能影響。舉例來說，已婚男性會被老婆管束，多半比較愛乾淨；單身狗則是2天沒洗澡都沒人在意；生病、老化、飲食習慣調整或是有無抽菸也都會改變體味；最後則是人會受到腦中視丘影響，很多體味都會經過這裡，再向我們腦袋提示，哪種男人會比較吸引？

黃軒表示，異性的體味很難說明白，甚至要表達清楚都很難，但這是男女之間互動吸引的關係，尤其是女性，對男性體味，也許更敏銳，更可能知道：你是不是單身狗呢！

不少網友看完驚呼好狂，但也有女網友驚呼，完了！我是不是嗅覺有問題，我感覺自己聞不太出來欸！「我怎麼聞不出來？是不是我不屬狗，所以嗅覺也痲痹了」、「為什麼我就聞不出呢？」