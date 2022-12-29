「還稅於民」話題近日成為各界關心焦點，不過民進黨立委吳秉叡認為，此說法會讓人誤解，因予以指正；財政部代理部長阮清華認同指出，還稅於民與振興經濟確實是不同的狀況，並直言從沒說過年前會執行。

吳秉叡今（29）日在立法院財政委員會表示，「還稅於民」應該是有超徵狀況發生時，把民眾多繳的稅款還給本人，但如今是「實徵數超過預算」，不應該以「超徵」稱之，且就算要振興經濟，也不應說是「還稅於民」，要求阮清華將情況詳細說清楚，避免各界持續誤會。

阮清華則說，課稅是依照相關稅法進行，目前僅是實徵數超過預算，並沒有違法超徵的問題，而針對多出來的稅收，過去的處理方式是少發公債及還債，若要幫助弱勢則要編列預算進行，經大院通過才能實施，並強調「我們從來沒有說是年前」。

許多綠委近日接連支持「還稅於民」，傳出總統蔡英文將在31日召開國安高層會議，針對此議題進行研議；總統府發言人張惇涵表示，時間若有確定，將會另行說明。