骨質疏鬆一般多發生於年長者，但小心太瘦也是骨鬆的危險因子。家醫科醫師洪暐傑表示，一名30多歲女子因骨鬆而就醫，因年紀是骨鬆的最大殺手，所以他特別留意女子骨鬆的原因，經了解發現，因女子太瘦，使得骨骼承受重量過少、營養攝取不足、肌肉不足、荷爾蒙異常等問題，導致其提早發生骨鬆問題。

義大醫院家醫部預防醫學科科主任洪暐傑在其臉書專頁上表示，一名30多歲女子看診時稱，因一次跌倒腳劇痛、大腿骨折，骨密度檢測發現已骨鬆，因此前來就醫。他說明，骨質密度若為-1以上為正常，-2.5是骨質疏鬆，女子僅-4.2，骨質遠低於標準正常值。

經問診了解情況後，洪暐傑發現女子是因太瘦導致骨鬆，對方不解為何過瘦會引發骨鬆，因此他詳細說明太瘦對骨質的影響。

首先，太瘦會讓骨骼承重較少，骨骼承重少則訓練就少，較易發生骨質疏鬆；其次，過瘦者者常營養不足，例如缺乏維生素D、鈣質、蛋白質；過瘦者的肌肉量也較會不足，骨質疏鬆症與肌少症常同時發生，肌少症者發生骨鬆機率高出一般人3倍。此外，過瘦情況下，女性荷爾蒙也會分泌異常，進而影響骨質的強壯度。

至於如何估算自身的骨鬆風險，洪暐傑表示，骨鬆有很重要的兩大因子，即年齡與體重，因此評估骨鬆風險有一快速方式，使用年齡減掉體重的數字來判斷，若數字小於0屬低風險、骨鬆機率約3%，若數字在0~20間，則為中低風險，骨鬆機率約15%；若大於20，則為高風險，骨鬆機率達60%以上。他提醒，若屬高風險或是中風險的人，應儘速就醫檢查。