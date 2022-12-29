《悲情城市》典藏版黑白「出征款」海報大受好評。（牽猴子提供）

由導演侯孝賢執導的經典史詩鉅作《悲情城市》，時隔33年後即將以全新4K數位版全台上映。2款典藏版黑白海報前天曝光後即引爆台港網路熱議，被網友以「絕美」讚嘆，全新設計的彩色款主視覺海報今（29日）正式亮相，映入眼簾的是梁朝偉與辛樹芬一家三口合照，濃濃的懷舊色彩，立馬勾起電影回憶，照映出斯土斯民典型家族合照的時代記憶。

1989年出品的《悲情城市》當年一舉奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為首部於世界三大影展掄元的國片，不但鼓舞了台灣電影創作者，開啟國片在全球各大影展引領風騷的美好年代，就一部國片而言，能於政治歷史、文化美學、技術革新上，迸發如此強大影響力的作品，迄今仍是唯一。值得玩味的是，這回全新彩色款主視覺海報的中文文案只有一句：「身為台灣人，一生必看的電影」，相對於當年上映時的宣傳文案：「在今天以前，這個故事，你聽不到，也不能講…。」正好也反映出時移事往的變遷。

4K數位版海報由曾設計《聶隱娘》、數位修復版《少年吔，安啦！》等經典海報的知名設計師陳世川操刀，仔細一看還能發現隱藏在海報中的一段日文俳句，中譯為：「我永遠記得你，儘管飛揚的去吧！我隨後就來，大家都一樣。」，這首片中令人印象深刻的短詩，是那個時代青春昂揚的年輕人，奮不顧身追尋理想的寫照。即使在33年後的今天，看到這段文字，都能再次令人動容。

先前曝光的2款典藏版黑白海報中，被發燒網友以「絕美」意境來讚嘆的「遙望版」，只見梁朝偉帶著妻兒與行囊，佇立在雨霧中的海岸線，遠方是孤懸海上的基隆嶼，大片的留白與飄渺伶仃的意象，給觀者對電影描述的這段基隆家族興衰史，和台灣最敏感的大歷史背景，帶來無限想像空間。

而「出征版」則透過片中林家三兄弟陳松勇、高捷和梁朝偉，看著不同方向，分別是堅定、滄桑和憂鬱的複雜眼神，帶領大家穿越時空，以無聲凝望那個沉甸時代，重現彼時動盪中有口難言的無奈。此款海報前天一發佈，竟有韓國公司透過粉絲頁向發行公司詢問能否代理販售海報？顯見國際級的設計專業和梁朝偉、侯導等人在韓國的知名度。

《悲情城市》4K數位調光版本將於明年2月24日在台上映。典藏海報套票組即將於1月1日在博客來獨家販售，共有黑白出征款、黑白遙望款2款海報，搭配電影交換券可選擇單張或2張海報的組合，海報皆為全開雙面正反印刷，由知名設計師陳世川設計，更多電影最新訊息請上牽猴子官方粉絲頁。