高雄市水利局將滯洪池及區域排水水位監測回傳水情中心。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

為了更有效地預測高雄市各區域的淹水情形，高雄市水利局在愛河支線寶珠溝排水推動「智慧水利監測密網計畫」，做高密度感測元件布建，透過雨水下水道、區域排水、路面淹水感測等智慧感測資料，更加精準掌握淹水情形。

水利局表示，近年來受氣候變遷影響，降雨集中且強度劇增，當發生多場連續暴雨，滯洪池快達滿水時，如果欠缺下游河川或下水道水位資料，將無法利用降雨間隔水位稍降時做抽水排放，因而滯洪池無法再蓄水而產生積水狀況，所以在密網計畫中增加監測下水道水位，並整合降雨量及各渠道水位監測資料，靈活操作抽水站及滯洪池，達到減災成效。

為掌握多元即時水情資訊，除現有路面淹水感測與區排水位計外，陸續投入9000萬元經費在高雄市各區域雨水下水道新增水位監測，相關水位資料匯集至智慧水利監測平台，以供即時掌握綜合水情資訊，且透過智慧淹水預警模式分析，使防救災作業及防汛設施操作量化資料，作為緊急應變研判決策，以達防災避險的目標。